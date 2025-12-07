Le ville di Messina si illuminano per Natale, rinvio al 9 dicembre dell’accensione delle luminarie

A causa del maltempo slitta a martedì l'avvio. Laboratori e spettacoli per bambini e famiglie in diverse zone della città

MESSINA – Rinvio per il maltempo. Prenderà il via martedì 9 dicembre, e non più oggi, il programma del “Natale nelle Ville 2025”, realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Messina Social City. Si tratta di un progetto diffuso che da anni trasforma gli spazi urbani in luoghi di partecipazione, incontro e condivisione per bambini, ragazzi, famiglie e anziani. Martedì, dunque, e non più oggi, l’avvio ufficiale con la tradizionale accensione delle luminarie: a Villa Sabin alle ore 17.30; al Parco Aldo Moro alle ore 18.00; a Villa Mazzini alle ore 18:30; infine, a Villa Dante alle ore 19:00.

“Rendere vive le ville durante il periodo natalizio – ha sottolineato il sindaco Basile – significa investirle di un significato nuovo, trasformandole in luoghi di relazione, incontro e partecipazione attiva”.

“Le iniziative di quest’anno – ha aggiunto la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini – vogliono rendere il periodo delle feste un tempo in cui ritrovarsi negli spazi pubblici, condividere esperienze e rafforzare il senso di comunità”.

Il 14 dicembre l’appuntamento alla Stazione Centrale

Villa Dante si animerà tutti i weekend con spettacoli di animazione, laboratori, street food, musica dal vivo e momenti pensati per coinvolgere famiglie e bambini. Villa Sabin, nella zona nord della città, diventerà un vero e proprio villaggio del divertimento con giochi, laboratori creativi e spettacoli. Anche Villa Mazzini, Parco Aldo Moro e la Pineta di Montepiselli ospiteranno attività dedicate ai più piccoli, tra laboratori creativi e spettacoli teatrali. Tra le iniziative più attese, torna l’appuntamento alla Stazione Centrale, domenica 14 dicembre, con un’esperienza ispirata al mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, tra laboratori, animazione e ambientazioni immersive.