La Basket School Messina cede nel derby dello Stretto

La Viola Reggio Calabria scappa via, i peloritani cercano la maxi rimonta ma i calabresi si impongono per 78-66

Non riesce la maxi rimonta alla EcoJump Messina Basket School, che sotto anche di 20 punti in avvio di secondo quarto, rientra fino al -3 sul parquet della Viola Reggio Calabria a cinque minuti dalla fine del match. Ma a questo punto la formazione giallorossa si inceppa offensivamente e i calabresi allungano fino al 78-66 grazie a una bomba di Fiusco e a ben dieci tiri liberi (33 i complessivi viaggi in lunetta contro i 15 dei messinesi). Viola sempre avanti nel punteggio e che porta quattro uomini in doppia cifra, mentre Chakir è il miglior realizzatore dell’incontro con 19 punti. In doppia cifra anche Lo Iacono e Vinciguerra.

Reggio Calabria-Basket School Messina 78-66

Pippo Sidoti conferma il quintetto formato da Busco, Vinciguerra, Iannicelli, Chakir e Warden. Il primo canestro della partita di Laganà, cui seguono la tripla di Maresca e la penetrazione di Busco per il 5-2 dopo 90”. Reggio Calabria piazza un break di 6-0 per l’11-2, interrotto poi da Iannicelli a 6’00” dalla sirena. Sidoti chiama timeout, al rientro Laganà fa 2/2 dalla lunetta e Chakir risponde dopo rimbalzo d’attacco e con la bomba del 13-9. Iannicelli inchioda una spettacolare stoppata su Laganà, ma negli ultimi 3’30” Clark e Maresca completano un nuovo break di 7-0 che porta la Viola sul 20-9. Quarto chiuso sul 22-12 dai liberi di Marinelli e Laquintana e dal canestro di Chakir.

Si sblocca Warden da sotto, che apre il secondo quarto con i primi 4 punti della sua partita, ma la Viola tocca il +15 sul 31-16 a 6’27” dopo le triple di Fiusco e Agbortabi. Vantaggio che si amplia fino al 37-17 con Fernandez e Laquintana. Messina in rottura prolungata che trova il canestro con Chakir dopo oltre cinque minuti di gioco. Segna anche Lo Iacono, bomba di Maresca e altra soluzione da sotto di Chakir, primo giocatore in doppia cifra della gara, che poi mette anche i liberi del 42-26 con cui si va al riposo.

Cinque punti a testa di Lo Iacono e Maresca nei primi 2’30” del secondo tempo. Bomba anche di Chakir ed EcoJump Messina che torna sul -11 a 5’30” (49-38) con i canestri del solito Lo Iacono e Vinciguerra (primi 2 punti della sua partita). Scatenato Vinciguerra in questa fase di gara: prima risponde dalla lunga distanza alla tripla di Laganà e poi inchioda la schiacciata dopo il canestro di Fernandez. La Viola tiene saldamente la doppia cifra di vantaggio, anche quando Marini mette la bomba del 57-43 a 3’07” dalla sirena. Messina in campo con un piglio diverso in questo parziale, bella giocata personale di Busco e tripla di Marinelli per il 57-48 a 1’20”. Quarto chiuso da Laganà, ancora Marinelli e da due liberi di Agbortabi per il 61-50.

Busco dalla lunetta apre gli ultimi dieci minuti, poi bombe di Laganà e Chakir. Fallo antisportivo su Vinciguerra che fa 2/2 e poi segna anche dalla media per il 64-58 a 7’48”. Scatenato Vinciguerra, con un secondo tempo da manuale in fase offensiva, grazie anche al canestro che vale il 65-60. Sulle ali dell’entusiasmo, però, fa 0/2 dalla lunga distanza e la Viola ritrova il +7 con Marini. Torna a segnare Warden, Marinelli fa 2/2 e riduce il gap a soli tre punti quando si entra negli ultimi cinque minuti di partita. Marini allunga con i liberi, Messina si inceppa, spreca le chance da fuori con Busco e Warden, mentre Fiusco pesca la bomba del 72-64, con il vantaggio incrementato dai liberi di Marini, Fernandez e Clark per il 78-64. Cinque minuti senza segnare per Messina che ritrova la via del canestro solo in chiusura con la penetrazione di Vinciguerra per il 78-66 finale.

Tabellino

Parziali: 22-12, 42-26, 61-50, 78-66.

Viola Reggio Calabria: Fiusco 8, Agbortabi 4, Laganà 16, Fernandez 10, Zampa 2, Marini 11, Maresca 14, Clark 7, Calogero, Pes, Laquintana 6, Macrillante. All. Cadeo.

EcoJump Messina Basket School: Lo Iacono 11, Marinelli 8, Vinciguerra 15, Iannicelli 2, Chakir 19, Cangemi, Warden 6, Fei, Busco 5, Serraino, Sakovic. All. Sidoti,

Arbitri: Calogero Cappello e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle