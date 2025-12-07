Giardini Naxos, l’ex consigliera Barbagallo: “Attacco sessista da De Luca”

Lega e Musolino (Italia Viva) esprimono solidarietà. Il leader di Sud chiama Nord: "Non mi scuso perché mi ha dipinto come un mostro. La passione mi porta a sbagliare"

GIARDINI NAXOS – Solidiarietà sui social e dal mondo politico all’ex consigliera comunale di Giardini Naxos Alessia Barbagallo dopo l’attacco di Cateno De Luca. In piena campagna elettorale è esploso il caso. Ha scritto su Facebook Barbagallo, iscritta a Fratelli d’Italia: “Da ieri cerco di realizzare quanto sentito dalla “bocca” del sindaco di Taormina, attaccata volgarmente nella mia professionalità, nel mio impegno civico e politico. Io dalla politica non ho mai avuto niente professionalmente e nulla ho mai chiesto, né mai chiederò. L’aver affermato (in un video, n.d.r.) di avere un “protettore” è quanto di più squallido. Ciò che è stato fatto ieri, a me, rappresenta il peggior attacco discriminatorio e denigratorio che si possa fare a una donna, a una madre, a una moglie a una professionista che ha sempre visto l’impegno civico e pubblico come missione. Laurea in medicina, specializzazione, dottorato di ricerca e assunzione nel sistema sanitario nazionale già risalenti al 2006, quasi 20 anni fa! Dunque ero quel che sono molto prima che diventassi, nel 2020, consigliere comunale a Giardini Naxos, paese a cui sento di appartenere come comunità. Se il sindaco di Taormina è a conoscenza di progressioni professionali a mio favore lo invito fermamente a dimostrarlo: nelle sue slide!”.

De Luca: “Non mi scuso perché mi ha dipinto come un mostro”

Questa la risposta di Cateno De Luca: “Quando non si ha nulla da dire sul merito degli argomenti ci si aggrappa ai miei eccessi verbali. Mi capita spesso, perché la passione mi porta a commettere anche questi errori. Le ultime scuse le ho formulate nei confronti dell’onorevole Antonello Cracolici. Siccome sono autentico e genuino non mi sento di formulare le mie scuse nei confronti della dottoressa Alessia Barbagallo, perché mi ha dipinto come un mostro. E ha strumentalizzato una vicenda politica, mettendola su un piano che non mi appartiene culturalmente ed eticamente. Forse la dottoressa Barbagallo, facendo questa caciara, riuscirà ad ottenere l’investitura politica per rappresentare il fronte unico anti De Luca? Io glielo auguro. Ma la smetta di fare la vittima di una vicenda tutta politica e lontana dal campo dove lei intende trascinarla”.

La Lega: “Il nervosismo è sempre sintomo di debolezza”

“Il nervosismo è sempre sintomo di debolezza, ed è un crescendo in queste ultime settimane quello che caratterizza le esternazioni di Cateno De Luca. Si muove nella confusione più totale: ha perso la bussola. Dopo la svolta a destra, con elogi per quasi un anno al presidente della Regione Renato Schifani, adesso lancia segnali di fumo anche a sinistra. Questo l’atteggiamento di chi cerca solo un treno al quale agganciarsi, avendo percepito che da solo non va da nessuna parte. Il risultato è che nessuno lo vuole ed è rimasto isolato, perché conoscono la sua inaffidabilità. Alla dottoressa Alessia Barbagallo, già consigliera comunale di Giardini Naxos, esprimo la mia solidarietà e quella di tutto il partito e della Lega di Messina, per l’attacco ricevuto da Cateno De Luca nel corso di un comizio”. Lo afferma Davide Paratore, commissario provinciale della Lega di Messina. Ovvero la forza politica del centrodestra che, dopo la rottura con il senatore Germanà, avversa di più un’eventuale alleanza con ScN.

Musolino: “Solidarietà alla dottoressa Barbagallo, flop tributi di De Luca a Taormina”

“Esprimo la mia piena solidarietà alla dottoressa Alessia Barbagallo di Giardini Naxos, brutalmente attaccata dal sindaco di Taormina Cateno De Luca”. Così la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, che accusa il suo ex leader di “violenza verbale e sessismo”.

Musolino lo attacca pure sul fronte sulla gestione politica e amministrativa: “Sul Ccpm, Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca farebbe meglio a tacere. I suoi equilibrismi politici sono serviti solo a tentare di tenerlo a galla, fallendo. La verità è che la campagna elettorale su Giardini Naxos è una mera prova di sopravvivenza per il suo sistema politico, ormai appannato da proclami seguiti da scarsi risultati. Mentre De Luca fa teatro, a Taormina la gestione dei tributi annaspa in uno sconcertante pressapochismo, testimoniato da cittadini costretti a file interminabili nel gabbiotto di vetro del corso per correggere bollette errate su tasse già pagate”.

“Da Sud chiama Nord un progetto per il sistema Naxos-Taormina”

Da parte sua, il capogruppo all’Ars di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina si dice convinto del progetto per Giardini Naxos: “Abbiamo illustrato le prospettive strategiche per il sistema “Naxos – Taormina”. Realizzare la scuola di archeologia presso il castello Paladino (11 milioni di euro); progettare il porticciolo turistico (2,5 milioni) e la seconda funivia (1 milioni di euro); significa creare il sistema più potente e innovativo d’Italia sotto il profilo turistico ricettivo. Ora bisogna difendere questa intuizione nel Parlamento siciliano durante i lavori di approvazione della prossima legge di stabilità. Questa è l’autentica testimonianza del buon governo”.