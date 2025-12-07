Serie D. La Nuova Igea Virtus vince lo scontro al vertice e torna prima

Vittorie per uno a zero per Barcellona, Milazzo e Messina. Tutti i risultati della 15ª giornata in serie D e la classifica del girone I aggiornata

La quindicesima giornata in serie D sorride alle messinesi. La Nuova Igea Virtus batte in casa nello scontro diretto al vertice il Savoia, una rete di Cicirello basta a riportare i giallorossi in vetta alla classifica del girone I a quota 30 punti. Buone notizie anche per il Milazzo che in casa del Sambiase, potendo giocare in superiorità numerica per più di un tempo di gioco, vince grazie alla rete di Curiale quasi allo scadere, in precedenza i rossoblù avevano anche fallito un rigore. Vittoria importantissima del Messina, anche in questo caso per una rete a zero firmata da Roseti ad inizio partita. Con questi tre punti i biancoscudati dopo quattordici lunghe giornate non sono più ultimi, la salvezza diretta dista sei punti e i playoff appena tre lunghezze. Davanti comunque ci sono quattro squadre in tre punti per la promozione diretta, tra loro Nuova Igea Virtus a 30 e Milazzo a 27.

Acireale – Gelbison 0-1

Athletic Club Palermo – Vibonese 2-2

Enna – Nissa 3-4

Paternò – Reggina 0-2

Acr Messina – Vigor Lamezia 1-0

Nuova Igea Virtus – Savoia 1-0

Sambiase – Milazzo 0-1

Sancataldese – Ragusa 0-0

Gela – CastrumFavara 4-1

Classifica girone I

Nuova Igea Virtus 30

Savoia 28

Nissa 27

Milazzo 27

Ac Palermo 26

Sambiase 24

Gela 22

Reggina 21

Vibonese 21

Gelbison 17

Castrumfavara 16

Acireale 16

Sancataldese 15

Enna 15

Vigor Lamezia 14

Ragusa 13

Acr Messina 10 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 9