Serie D. La Nuova Igea Virtus vince lo scontro al vertice e torna prima

Vittorie per uno a zero per Barcellona, Milazzo e Messina. Tutti i risultati della 15ª giornata in serie D e la classifica del girone I aggiornata
La quindicesima giornata in serie D sorride alle messinesi. La Nuova Igea Virtus batte in casa nello scontro diretto al vertice il Savoia, una rete di Cicirello basta a riportare i giallorossi in vetta alla classifica del girone I a quota 30 punti. Buone notizie anche per il Milazzo che in casa del Sambiase, potendo giocare in superiorità numerica per più di un tempo di gioco, vince grazie alla rete di Curiale quasi allo scadere, in precedenza i rossoblù avevano anche fallito un rigore. Vittoria importantissima del Messina, anche in questo caso per una rete a zero firmata da Roseti ad inizio partita. Con questi tre punti i biancoscudati dopo quattordici lunghe giornate non sono più ultimi, la salvezza diretta dista sei punti e i playoff appena tre lunghezze. Davanti comunque ci sono quattro squadre in tre punti per la promozione diretta, tra loro Nuova Igea Virtus a 30 e Milazzo a 27.
Acireale – Gelbison 0-1
Athletic Club Palermo – Vibonese 2-2
Enna – Nissa 3-4
Paternò – Reggina 0-2
Acr Messina – Vigor Lamezia 1-0
Nuova Igea Virtus – Savoia 1-0
Sambiase – Milazzo 0-1
Sancataldese – Ragusa 0-0
Gela – CastrumFavara 4-1
Classifica girone I
Nuova Igea Virtus 30
Savoia 28
Nissa 27
Milazzo 27
Ac Palermo 26
Sambiase 24
Gela 22
Reggina 21
Vibonese 21
Gelbison 17
Castrumfavara 16
Acireale 16
Sancataldese 15
Enna 15
Vigor Lamezia 14
Ragusa 13
Acr Messina 10 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 9