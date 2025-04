Daniela Cardile nuova presidente della Team Volley Messina

La dirigente succede a Luigi Guerrera che diventa presidente onorario, Cardile: "Continuiamo a puntare sui nostri giovani"

MESSINA – Cambio al vertice della società messinese da anni punto di riferimento della pallavolo giovanile e non solo della città. L’assemblea del consiglio direttivo ha eletto Daniela Cardile nuovo presidente della Team Volley. La già dirigente opera da qualche giorno nella sua nuova funzione succedendo a Gigi Guerrera, numero uno della società peloritana sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2016 dalla fusione tra Domenico Savio e Pallavolo Messina.

Queste le prime parole di Cardile da presidente: “Sono molto felice dell’incarico che mi è stato affidato e ne sento la responsabilità. Ringrazio Gigi che ha fatto un grande percorso nella pallavolo lungo cinquant’anni. È stato lui stesso assieme al consiglio Direttivo, anche per motivi personali, a volere questo passaggio di consegne immediato ed era contento che gli subentrassi. La Team Volley Messina continuerà a concentrarsi sui giovani, sulla loro crescita e, come già avviene, continueremo a inserire ragazzi del territorio nelle nostre squadre. Ne abbiamo visti tanti crescere, dall’S3 e dal mini-volley, l’obiettivo resta sempre andare avanti puntando su di loro”. Nella Team Volley Messina Daniela Cardile era dirigente responsabile del settore giovanile. Una vita per lo sport come istruttrice ginnico-sportivo ed esperta nei progetti “Crescere nello Sport” della Scuola Primaria e dell’Infanzia. Ancora istruttrice mini-volley, S3 e da sempre una figura fondamentale all’interno della Team Volley.

Luigi Guerrera, il presidente uscente, è una bandiera del volley messinese. Ha fondato la Pallavolo Messina nel lontano 28 maggio 1974, la società ha festeggiato da poco i 50 anni di attività, e negli ultimi venti anni è stato presidente prima della Pallavolo Messina e successivamente, dalla sua nascita, della Team Volley Messina. Nonostante il cambio di presidenza Gigi resta comunque una figura importante della società e per questo motivo il consiglio direttivo ha deciso, all’unanimità, di nominarlo presidente onorario.