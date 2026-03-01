 Milazzo, Laura Castelli candidata sindaca per Sud chiama Nord

Redazione

Milazzo, Laura Castelli candidata sindaca per Sud chiama Nord

domenica 01 Marzo 2026 - 07:52

La presidente di ScN scelta da De Luca, che annuncia: "Da Messina a Barcellona e Giardini cambieremo gli equilibri politici in provincia"

MILAZZO – «Laura Castelli sarà la candidata sindaca di Sud chiama Nord a Milazzo. Io ci metto la faccia e sono pronto a presentare anche una seconda lista a sostegno della sua candidatura. Noi crediamo in queste elezioni amministrative. A differenza di chi evita le sfide, noi scendiamo in campo con la figura più rappresentativa del nostro movimento: la presidente. A Milazzo porteremo il nostro modello di buona amministrazione. La sfida è lanciare un messaggio forte e coerente: da Messina a Giardini Naxos, passando per Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. La provincia di Messina diventerà il baricentro dei nuovi equilibri politici regionali e nazionali». Così Cateno De Luca, fondatore di Sud chiama Nord.

Sud chiama Nord a Milazzo per Castelli

Si è svolta infatti ieri pomeriggio, presso Palazzo D’Amico, la conferenza stampa con cui Laura Castelli, già vice ministra al ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata presentata come candidata a sindaco di Milazzo. All’incontro hanno preso parte la deputazione regionale e nazionale di Sud chiama Nord. Tra i presenti: Matteo Sciotto, deputato all’Ars; Giuseppe Lombardo, deputato all’Ars; Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale del movimento; Francesco Gallo, deputato alla Camera; e Cateno De Luca, capogruppo di Sud chiama Nord all’Ars.

“Sud chiama Nord è il partito degli amministratori, crediamo nelle potenzialità di Milazzo”


Nel suo intervento, Castelli ha spiegato le ragioni della scelta: «Per me la politica è prima di tutto impegno, responsabilità e dedizione. Quando la dirigenza locale di Sud chiama Nord e il deputato Matteo Sciotto mi hanno chiesto di valutare questa candidatura, ho riflettuto attentamente e ho capito che, come presidente del movimento, non potevo sottrarmi a una sfida così importante».

La candidatura – è stato sottolineato nel corso dell’incontro – rappresenta una scelta strategica per il movimento: «Sud chiama Nord nasce dalla convinzione che la politica si faccia nelle città, nelle amministrazioni e a contatto con le persone. È il partito degli amministratori e la nostra scelta dimostra quanto crediamo nelle potenzialità di Milazzo».

Castelli ha quindi illustrato la sua visione per la città: «Milazzo ha tutte le caratteristiche per essere protagonista non solo nella provincia di Messina, ma in tutta la Sicilia. La sua posizione strategica, il porto, le infrastrutture e le risorse economiche e culturali ancora inespresse devono diventare opportunità concrete a livello regionale e nazionale».



