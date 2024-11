Danni da alluvione, interventi della Regione a Stromboli e Ginostra

Lavori in corso anche nei giorni di festa, comunica il presidente Schifani. Ecco cosa è stato deciso

“Manteniamo l’impegno che avevamo preso. Riportiamo a una situazione di normalità le zone più colpite dagli eventi alluvionali di ottobre. Siamo voluti intervenire con immediatezza anche a Stromboli e Ginostra per eliminare le situazioni di maggiore pericolo e restituire serenità ai cittadini. Quindi, non posso che constatare con favore che i lavori sono andati avanti anche oggi e nella giornata di ieri, festa del primo novembre”. Lo dichiara il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo sull’avvio degli interventi urgenti nell’isola di Stromboli e nella frazione di Ginostra, disposti dalla Giunta con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale.

A Ginostra si sta intervenendo per risistemare e rimettere in funzione l’antico porto Pertuso. Successivamente, si interverrà sui sentieri. I lavori sono stati affidati alla ditta Fra.e.Ma Srl e l’importo ammonta a circa 150mila euro. Gli interventi in corso a Stromboli stanno già riguardando le strade interne e sono stati affidati alla ditta Scaffidi per un importo di 77 mila euro. La conclusione dei lavori, affidati dal Genio civile di Messina, è prevista entro la fine del mese.

Comunica la Giunta Schifani: “Sono cinque gli interventi che sono stati disposti con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale e per i quali sono stati stanziati 2,8 milioni di euro. Oltre a Stromboli e Ginostra, anche alla foce del fiume Salso, a Licata, nell’Agrigentino, sul fiume Dittaino e a Enna. Il coordinamento è stato affidato, in qualità di commissario straordinario per l’emergenza, al dirigente generale del dipartimento tecnico dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, Duilio Alongi.

