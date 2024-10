Maltempo: 50 persone isolate a Stromboli, fiume di fango a Ginostra

In quatto evacuati dal borgo, raggiungibile solo via mare, bloccati in casa a causa del fango vulcanico

Forti disagi alle Eolie a causa del maltempo che sta creando disagi in tutta la Sicilia. Le abbondanti piogge hanno allagato il borgo di Ginostra a Stromboli, trasformando le vie in fiumi di fango a causa del terreno franoso del vulcano.

Quattro le persone evacuate nell’isola, dove i residenti sono rimasti a lungo isolati, senza energia elettrica, nel villaggio raggiungibile solo via mare. Per questo gli abitanti hanno chiesto l’intervento della Protezione Civile.

La Regione invita la popolazione a seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni delle autorità competenti, evitando spostamenti non strettamente necessari e continuerà a seguire da vicino la situazione, con l’obiettivo di garantire il massimo supporto possibile alle comunità colpite dall’emergenza.