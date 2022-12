"Danza e musica oltre le barriere". Festa per la 12esima edizione - Tempostretto

Ad esibirsi durante la serata artisti diversamente abili e non

La 12^ edizione dell’Evento/Spettacolo solidale “Danza e musica oltre le Barriere” si è tenuta mercoledi 28 dicembre presso l’Aenigma Club di Messina. Ideato dal non vedente Andrea La Fauci, l’evento, dedicato alla nonna materna Rosa Angela Cutugno, è stato condotto dalla presidente dell’Avs Sagittario, Helga Corrao, con la collaborazione di Enzo Colombo.

“La musica e la danza non conoscono barriere linguistiche, conciliano corpo e mente, sono linguaggi aperti alle contaminazioni e alle ibridazioni, veicolano messaggi di forte portata sociale e culturale al di là dei confini materiali o immateriali. La vera integrazione avviene attraverso eventi di questo genere” afferma la Corrao, “e la forza comunicativa del ballo come della musica non può che aiutare questo processo”.

Ad esibirsi durante la serata artisti diversamente abili e non, tutti con un’unica finalità, quella di emozionare il numeroso ed attento pubblico.

Emozionante riascoltare la voce del compianto maestro e compositore Salvatore Barbera nella canzone “Torre Faro” dallo stesso musicata ed interpretata con la cantante Helga Corrao, scritta da Andrea La Fauci, alla presenza della sorella Cetty Barbera.

Ospiti ed artisti: i ragazzi l’Associazione Meter & Milles di Saro Visicaro, il dott. Giovanni Pioggia del Cnr – Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” di Messina, la presidente del club Unesco di Messina, Santa Schepis, il primo “Blind Chef” – cieco – europeo Anthony Andaloro, Mariana Tataru, educatrice cinofila, il chitarrista Josè Ortega, Felice Currò, zampognaro, pluristrumentista e maestro costruttore di strumenti popolari, la cantante non vedente Francesca Patania, la cantante Valeria Totaro, la Scuola di Ballo LOVE LIVE and DANCE di Claudia Capurro, il DUO voce-chitarra Daniela Rando e Carlo Giappi, le Danze orientali con Sirya (Simona Ruggeri) e la Dé Dòriénte (Mariagrazia De Seta), la Scuola di ballo THE LIONS DANCE di Pina Caponata.