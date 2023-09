Danza sportiva, la messinese Diletta Lo Monaco protagonista all'Europeo in Polonia - Tempostretto

Unica siciliana in gara, la 20enne di Sant'Alessio ha conquistato ben 6 medaglie di bronzo. "Adesso punto al Mondiale"

Diletta Lo Monaco non smette di stupire e conquista 6 medaglie di bronzo in 6 specialità diverse al campionato europeo di danza sportiva, disputato in Polonia a fine agosto. La 20enne atleta di Sant’Alessio Siculo, che nelle scorse settimane ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Mongiuffi Melia, ha messo un altro tassello importante nel mosaico della sua già luminosa carriera. Dopo i successi a livello nazionale, per Diletta, unica siciliana in gara al campionato di Janow Podlasky, è arrivata anche l’affermazione internazionale.

“Sono felicissima di un risultato così importante per un’ulteriore crescita della mia carriera sportiva – ha dichiarato Diletta -. Sono rientrata a casa con la consapevolezza di dover fare ancora di più per raggiungere gli obiettivi prefissati e ho già ripreso il lavoro in sala in vista delle altre imminenti competizioni internazionali che mi vedranno impegnata in giro per l’Italia ed all’estero”. L’obiettivo di Diletta Lo Monaco è adesso il mondiale di novembre a Skopje in Macedonia. Intanto può godersi le sei medaglie europee conquistate nelle discipline: Latin style tecnica samba; Latin Style tecnica cha cha; Latin Style tecnica Paso Doble; Latin Style tecnica Jive; Latin Style tecnica Rumba e Latin Style Show.

