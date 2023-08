Le campionesse di danza Diletta e Rachele cittadine onorarie di Mongiuffi Melia - Tempostretto

Il comune di origine dei loro genitori le ha insignite della "più alta manifestazione di apprezzamento"

MONGIUFFI MELIA – Rosario Leonardo D’Amore, sindaco di Mongiuffi Melia, ha conferito la cittadinanza onoraria alle atlete ballerine Diletta Lo Monaco e Rachele Siligato con la seguente motivazione: “per l’affetto e la vicinanza da sempre mostrati verso il Comune di Mongiuffi Melia e la sua comunità; per l’orgoglio provato dai cittadini di Mongiuffi Melia in riferimento ai titoli di campionesse di ballo da loro conseguiti in ambito nazionale ed internazionale; per aver fatto conoscere il Comune di Mongiuffi Melia in tutto il mondo; per lo stretto legame umano esistente tra loro e la comunità di Mongiuffi Melia”.

La cerimonia ha avuto luogo giovedì nel Palazzo Corvaja, sede di rappresentanza del Comune, alla presenza di numerose autorità civili e con la partecipazione un numeroso ed attento pubblico. Il conferimento della cittadinanza onoraria, come recita l’atto deliberativo, “E’ la più alta manifestazione di apprezzamento di una comunità nei confronti di persone che si sono distinte per l’attività svolta o per singole azioni particolarmente significative”.

Diletta e Rachele dopo aver ascoltato le parole del sindaco, e dopo un breve ed accurato excursus sulla loro carriera agonistica hanno così voluto ringraziare tutti i presenti: “Siamo davvero emozionate ed onorate di ricevere un così importante riconoscimento nel paese di origine dei nostri genitori e da una comunità che ci è stata sempre vicina e ci ha seguito sin dall’inizio della nostra carriera sportiva… Ringraziamo il sindaco, Rosario Leonardo D’Amore, che ci ha onorato della cittadinanza di Mongiuffi Melia, la Giunta Municipale gli assessori Leonardo Salvatore Longo, Cosimo Barra, Marcello Longo ed Antonina Siligato, il Presidente del Consiglio Loredana Cingari e il Consiglio Comunale tutto. Ringraziamo il nostro maestro Giuseppe Cassibba della scuola di ballo Special Stars Dancing di Comiso che ci guida in un percorso di crescita costante e senza il quale non saremmo oggi qui. Ci sentiamo profondamente parte integrante di questa comunità ed è con gratitudine e devozione che riceviamo questo riconoscimento con la promessa che cercheremo sempre con fierezza di portare in alto il nome di Mongiuffi Melia nel mondo”.

L’amministrazione comunale ha inoltre voluto omaggiare Diletta e Rachele con una copia dell’atto di conferimento della cittadinanza onoraria e due targhe ricordo con incisa la seguente motivazione: “Atleta e ballerina, eccellenza nazionale ed internazionale, per il ruolo fondamentale svolto in favore della propaganda e diffusione dei valori e della cultura della danza sportiva, e per lo speciale legame che da sempre la unisce alla nostra comunità”.

Le ballerine da parte loro in segno di ringraziamento e riconoscenza hanno donato alla cittadinanza una tela autografata con delle loro immagini.

