Morte David Rossi, verso archiviazione indagine su pm: tra loro il messinese Nastasi - Tempostretto

Per la Procura di Genova non ci fu dolo nella condotta dei magistrati che si occuparono del caso. Chi è Nino Nastasi

Erano indagati per falso per omissione i tre pubblici ministeri che a vario titolo hanno indagato sulle morte di David Rossi, suicida nelle vicende del crack del Monte dei Paschi di Siena. La Procura di Genova, alla fine degli accertamenti sui colleghi senesi, ha chiesto che il fascicolo venga archiviato senza che venga cristallizata alcuna richiesta di imputazione perché nelle condotte dei tre non ci fu alcun dolo. Insomma, se anche avessero sbagliato qualcosa, non lo hanno fatto per alcuna ragione dipendente dalla loro volontà.

Tra loro c’è anche il messinese Antonino Nastasi, in prima linea anche tra gli inquirenti messinesi, da sostituto procuratore di Messina, in importanti indagini anti mafia e contro i reati ai danni della Pubblica Amministrazione. Sua la clamorosa inchiesta sull’ultimo periodo di gestione della Fiera di Messina. Da sostituto a Firenze, si è occupato degli accertamenti su Italia Viva, guadagnandosi le “ire” di Matteo Renzi.

E’ stato proprio Nastasi a supervisionare, insieme alle forse dell’Ordine, le primissime perquisizioni seguite alla scoperta del corpo del responsabile della comunicazione dell’Istituto bancario. Chiesta l’archiviazione anche per i PM Nicola Marini ed Aldo Natalini. Ora sarà il giudice per le indagini preliminari di Genova a decidere se mandare in soffitta i “sospetti”, secondo gli investigatori fugati, o chiedere un ulteriore approfondimento. Il fascicolo è affidato alla Procura genovese perché quella senese non può occuparsi di magistrati sotto la lente per indagini dello stesso ufficio.