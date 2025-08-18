David Trezeguet e Christian Abbiati ospiti dei fan club a Santa Lucia del Mela

Due domeniche, il 31 agosto e poi il 7 settembre, in cui i tifosi potranno incontrare gli storici calciatori di Juventus e Milan

Santa Lucia del Mela diventerà nelle prossime domeniche La Mecca per tifosi bianconeri e rossoneri. Ai fan club della tifoseria juventina farà visita il 31 agosto, un ritorno in realtà, David Trezeguet, mentre a quello milanista il 7 settembre ci sarà Christian Abbiati. Due campioni che si sono trovati anche di fronte uno contro l’altro nella finale dell’Old Trafford a Manchester nel maggio 2003 con in palio la Champions League.

Trezeguet allo “Juve Club Gaetano Scirea”

Il prossimo 31 agosto torna David Trezeguet allo “Juve Club-Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela. Dopo l’indimenticabile 7 ottobre, il leggendario bomber bianconero vivrà nel centro tirrenico un’altra giornata all’insegna della passione sportiva.

L’attaccante francese ritiratosi ormai più di dieci anni fa, ha giocato per la Juvenus dal 2000 al 2010, accettando anche la Serie B post calciopoli, collezionando 320 presenze in tutte le competizioni e segnando 171 reti. In Italia ha messo in bacheca tre campionati di cui uno revocato, due supercoppe italiane e un campionato di serie B, Trezeguet è anche campione del mondo con la Francia nel 1998 ed era in campo nella finale di Berlino nel 2006 quando l’Italia vinse ai rigori e proprio il francese sbaglio il suo tiro dal dischetto.

Abbiati ospite del “Club Marco Van Basten”

Sarà una domenica speciale, il 7 settembre, per i tifosi del Milan. A Santa Lucia del Mela, ospite del “Club Marco Van Basten”, arriverà il portiere Christian Abbiati. L’ennesimo super ospite del gruppo rappresentato dal presidente Felice Gitto. L’evento prevede un incontro pubblico moderato da Francesco Anania, al quale parteciperà anche il redattore di “Gazzetta”, Emanuele Rigano e altri ospiti, per poi in serata partecipare a una cena con iscritti e non.

“Siamo fieri e orgogliosi di ospitare una leggenda rossonera come Abbiati, portiere degli anni d’oro e profilo coerente, nelle idee e negli atteggiamenti – ha detto il presidente Gitto – Presto comunicheremo tutti i dettagli, sarà una giornata speciale come quelle del passato con Dida, Donadoni o Baresi, a cui oggi va il nostro principale pensiero”. Abbiati, classe 1977, in carriera ha vinto 3 Scudetti, due Supercoppe europee, una Coppa Italia, una Champions League e una Supercoppa italiana