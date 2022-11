Il messinese Davide Marchello si laurea campione italiano a Riccione - Tempostretto

Impegnato nei campionati assoluti invernali l'ex Ulysse Davide Marchello vince un oro negli 800 e un bronzo nei 1500

RICCIONE – Davide Marchello si laurea campione italiano negli 800 stile libero col tempo di . Il nuotatore nato a Messina nel 2001 è cresciuto nell’Ulysse, ma ormai da anni si allena fuori dalla Sicilia. L’atleta, attualmente tesserato con l’Aurelia Nuoto, era presente a Riccione dove tra giovedì e venerdì si sono svolti i campionati italiani invernali (in vasca da 25 metri) di nuoto.

Marchello era iscritto in quattro gare, tutte a stile libero, dai 200 metri ai 1500 stile, in mezzo le distanze intermedie sui 400 e 800 metri. Proprio in quest’ultima gara, che ha chiuso la sua due giorni di gare a Riccione, ha ottenuto l’oro in una gara comandata per 650 metri. Nelle ultime vasche ha subito il rientro di Bertoni che però non è riuscito a staccarlo permettendo a Marchello di sopravanzarlo di 7 centesimi di secondo con lo sprint finale nell’ultima vasca. Il nuotatore messinese ha chiuso con il tempo di 7’41”49 che, se fosse stato tesserato in Sicilia, sarebbe il nuovo record siciliano.

“Fantastico, non me l’aspettavo proprio – ha dichiarato un esausto Davide Marchello ai microfoni di RaiSport dopo la gara – ho visto Bertoni che risaliva ma mi sono detto di non mollare e che dovevo vincere io e ce l’ho fatta. Ho dato fondo a tutto quello che avevo ed è uscito questo. Il titolo conquistato significa tutto, il mio compagno di squadra ha vinto i 1500 (Ivan Giovannoni, ndr) il fatto di aver vinto lui quella gara e io gli 800 è strepitoso”.

Proprio nella gara che Marchello cita, i 1500 stile, ha ottenuto il gradino più basso del podio: un bronzo col tempo di 14’47”21. Medaglia di legno, quarto posto, nei 400 stile chiusi in 3’44”09. Entrambi i crono fatti registrare in queste gare, come per gli 800 metri, varrebbero il primato siciliano. Sacrificata la gara dei 200 stile libero, in cui il messinese non è partito.

