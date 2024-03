De Leo: “Sull’ex Margherita il silenzio del governo regionale”

Il deputato di Sud chiama Nord ha presentato un'interpellanza: "Una struttura immersa nel degrado"

MESSINA – Oggi la segnalazione di ragazzini sul tetto che lanciavano sassi. Nei mesi scorsi parecchi incendi. In attesa, un’attesa infinita, che i progetti per l’ex ospedale “Margherita” decollino, la struttura è immersa nel degrado. Di recente, sul tema è intervenuto il deputato regionale Alessandro De Leo, di Sud chiama nord, che ora afferma: “C’è un silenzio inaccettabile intorno all’ex ospedale Regina Margherita. Ancora, ad oggi, il governo regionale non ha dato nessuna risposta alla mia interpellanza, presentata il 20 febbraio, in merito ai finanziamenti e all’iter dei progetti di riqualificazione del compendio immobiliare. Lo stato di abbandono in cui versa da oltre vent’anni l’ex ospedale rappresenta un autentico scempio di un’area preziosa e immersa nel tessuto urbano della città di Messina”.

Per tale motivo ho chiesto di sapere quali siano gli intendimenti del Governo circa l’attuazione delle previsioni dell’art. 2 della legge regionale n. 24 del 2015 circa la salvaguardia, la tutela e il recupero dell’immobile sede dell’ex ospedale Regina Margherita di Messina, quale lo stato degli iter progettuali e le concrete previsioni di finanziamento.

Continua De Leo: “Ho inoltre chiesto come il governo intenda procedere nell’immediato a sottrarre l’area al degrado e scongiurare i pericoli derivanti dalla presenza di rifiuti e folta vegetazione, che hanno dato luogo a diversi episodi di incendio. Attendiamo una risposta al più presto così da poter fare chiarezza e sapere il futuro che spetta a questa struttura. La nostra attenzione è massima”.

Da anni il nostro giornale ha a cuore le sorti dell’ex “Margherita” e di recente ha rilanciato il tema. In particolare, diventa importante che la Regione siciliana non perda altro tempo e che finalmente si realizzi il progetto della Cittadella della cultura. Non bisogna arrendersi a questa paralisi

