De Luca: "Altro che bella addormentata, Schifani si accorge ora dell'emergenza in Sicilia?" - Tempostretto

Il leader di "Sud chiama Nord" lancia ancora una volta una sfida al senatore, atteso a Messina, nella corsa alla presidenza della Regione...

In vista del 25 settembre, Cateno De Luca si gioca il tutto per tutto e continua a lanciare la sua sfida a Renato Schifani nella corsa alla presidenza della Regione siciliana. “Sud chiama Nord” contro la coalizione di centrodestra. De Luca contro Schifani, insomma, che domani mattina sarà a Messina. Afferma De Luca, in contrapposizione con l’ex presidente del Senato: “Ogni mattina da quando è tornato in Sicilia Renato Schifani si sveglia e scopre che esiste un problema da risolvere. Ieri è successo a Gela con la questione porto, poi l’emergenza rifiuti, oggi in visita ad Agrigento scopre che esiste un problema di erogazione idrica. Renato Schifani si sta accorgendo che la Sicilia è in emergenza! Ci fa piacere che concordi con noi sul fatto che fino ad oggi nulla è stato fatto per risolvere queste problematiche che condizionano la qualità della vita dei siciliani”.

E aggiunge il leader di Sicilia Vera: “Certo, Schifani vivendo a Roma ignorava i problemi della Sicilia, ma sorge il dubbio ignorasse anche che al governo della Regione ci fosse Nello Musumeci e il centrodestra, lo stesso centrodestra che governa da 30 anni. Senza poi considerare che da senatore poteva fare molto, anzi tantissimo. Innanzitutto, non avrebbe dovuto permettere che i finanziamenti del Pnrr sulle reti irrigue andassero persi intervenendo a favore della Sicilia”.

Per l’ex sindaco, la soluzione c’era. Il Comune di Messina l’ha individuata. Messina ha ottenuto oltre 20 milioni dai fondi Pnrr per il rifacimento della rete idrica. È stato l’unico finanziamento ammesso. Questo vuol dire che la soluzione era possibile e che oggi Schifani dovrebbe assumersi la responsabilità della gestione del centrodestra”.

Schifani: “Le priorità i giovani e il sostegno alle imprese”

De Luca affonda il coltello contro la coalizione, puntando a inseguire il presunto favorito, ma Schifani fino ad ora ha evitato la polemica. Atteso a Messina, sulla sua pagina Facebook, il senatore e candidato alla presidenza della Regione mette in evidenza i temi per lui centrali: “La mia priorità è mettere i nostri giovani nelle condizioni migliori per avere un lavoro sicuro e dignitoso. Inoltre, siamo certi di poterci confrontare alla pari con il prossimo governo di centrodestra al quale rappresenteremo le ragioni delle nostre imprese già colpite prima dalla pandemia e, ormai da mesi, dagli effetti della guerra in Ucraina che non sappiamo quando cesserà. Comunque a livello regionale siamo pronti a mettere in atto tutte le misure utili per venire incontro alle aziende siciliane”.

L’incontro a Messina

Renato Schifani incontrerà gli elettori mercoledì 14 settembre, alle ore 11,30 al Royal Palace Hotel di Messina (via T. Cannizzaro, 3). Alla manifestazione saranno presenti i candidati della coalizione alle prossime elezioni regionali del 25 settembre formata da Forza italia, Fratelli d’Italia, Lega Prima l’Italia, Dc Nuova Dc e Popolari Autonomisti.

