Il giorno del centrodestra, Schifani domani a Messina per la corsa alla Regione - Tempostretto

Il candidato alla presidenza in Sicilia domani mattina al Royal assieme ai candidati della coalizione

MESSINA – Renato Schifani, candidato alla presidenza della Regione siciliana per il centrodestra, incontrerà gli elettori mercoledì 14 settembre, alle ore 11,30 al Royal Palace Hotel di Messina (via T. Cannizzaro, 3). Alla manifestazione saranno presenti i candidati della coalizione alle prossime elezioni regionali del 25 settembre formata da Forza italia, Fratelli d’Italia, Lega Prima l’Italia, Dc Nuova Dc e Popolari Autonomisti.

“Massimo sostegno alle aziende siciliane”

Avvocato, senatore della Repubblica (Forza Italia), presidente emerito del Senato, candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Schifani arriva a Messina in vista delle elezioni del 25 settembre.

Sottolinea Schifani sulla sua pagina Facebook: “Incontrando le categorie produttive, tutti evidenziano il caro bollette e il caro gasolio, il problema dei trasporti e della viabilità insufficiente. Non c’è più tempo, bisogna intervenire con urgenza, subito, per garantire un futuro a imprese e lavoratori. Siamo certi di poterci confrontare alla pari con il prossimo governo nazionale di centrodestra al quale rappresenteremo le ragioni delle nostre imprese già colpite prima dalla pandemia e, ormai da mesi, dagli effetti della guerra in Ucraina che non sappiamo quando cesserà. Comunque a livello regionale siamo pronti a mettere in atto tutte le misure utili per venire incontro alle aziende siciliane”.