De Luca: "Daspo per chi non paga i tributi, niente beni in concessione per 5 anni a Taormina" - Tempostretto

L'annuncio del sindaco in Consiglio

TAORMINA – “Per chi non paga i tributi a Taormina, arriverà il Daspo. Non è possibile che chi evade le tasse continui ad avere addirittura beni in concessione”. A dirlo è stato il sindaco, Cateno De Luca, al termine della seduta del Consiglio comunale di ieri sera. L’ennesima scossa all’Assemblea. E non è la prima che riguarda quanti negli ultimi lustri non hanno pagato. “Per loro – chiosa il primo cittadino – emetteremo un Daspo amministrativo. Non potranno ottenere bene in concessione per almeno 5 anni. Il provvedimento riguarderà anche chi in qualità di socio fa parte di una società”. L’argomento dell’evasione dei tributi nella Perla dello Jonio è di grande attualità sin dalla campagna elettorale che ha portato De Luca sulla poltrona più ambita di Palazzo dei Giurati. Il sindaco non ha mollato la presa. Nemmeno nelle ultime settimane, che lo vedono impegnato nell’ennesima campagna elettorale, a Monza, nelle suppletive al Senato, per il posto rimasto vacante a Palazzo Madama in seguito alla morte di Silvio Berlusconi.