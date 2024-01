De Luca fa breccia a Bolzano. Due sudtirolesi di Messina: “Nasce un ponte tra Nord e Sud” INTERVISTA/FOTO

Il vicedirettore della Cna Bolzano Espro e il giornalista Salvo: "Abbiamo sudtirolesizzato Cateno. Cerchiamo di contribuire allo sviluppo sano del Meridione". De Luca: "Si apre un dialogo che va oltre l'incontro formale"

di Carmelo Caspanello

L’INTERVISTA a Felice Espro e Carmelo Salvo: “Dall’Autonomia, al Ponte sullo Stretto alla cena a base di speck, canederli, gulash, strudel e vino Lagrei. Vi raccontiamo cosa è successo a Bolzano con Cateno”

Un ponte tra Nord e Sud. In attesa di quello sullo Stretto. Lo vuole costruire il leader di Sud chiama Nord, sindaco di Taormina e parlamentare regionale, Cateno De Luca, il quale ha aperto il “cantiere” a Bolzano, dove giovedì sera ha presentato il suo libro “Non tutto è successo”, al Circolo cittadino di Via dei Grappoli. Con l’autore ha dialogato Carmelo Salvo, giornalista, messinese emigrato da lustri in Sudtirol. In sala altro componenti del gruppo di messinesi che danni vivono e lavorano a Bolzano: il vicedirettore della Cna Bolzano (e giornalista) Felice Espro e l’avvocato Luca Crisafulli. Eccellenze costrette ad andare via da una città che purtroppo continua a spopolarsi e a perdere “cervelli” e preziosi professionisti che trovano lavoro e valore altrove. Espro e Salvo ci hanno raccontato (allegata all’articolo l’intervista integrale) l’incontro con Cateno de Luca, come vedono il suo progetto politico che ruota intorno al movimento “Sud chiama Nord”, chi oltre ai messinesi ed ai siciliani erano presenti in sala nel corso della presentazione del libro e quali sono stati i commenti.

Dal ruolo delle Autonomie locali ai progetti di riforma dello Stato al… Ponte sullo Stretto. I temi trattati

Dal ruolo delle autonomie locali ai progetti di riforma istituzionale dello Stato; dal ponte sullo Stretto al regionalismo differenziato. “Sono stati tanti i temi toccati nella serata” spiega l’avvocato Luca Crisafulli, che aggiunge: “Tanta anche l’affluenza di pubblico, a dimostrazione dell’interesse verso il sindaco di Taormina e della buona riuscita della serata. Al termine, cena sudtirolese, molto gradita dal nostro ospite”.

“Abbiamo sudtirolesizzato Cateno De Luca – fa eco Felice Espro – con una cena a base di speck, canederli, gulash, strudel e vino Lagrei. Il gruppo dei messinesi a Bolzano ha colpito ancora (Luca Crisafulli, Carmelo Salvo. Paolo Florio e il sottoscritto). Un grazie ai Sudtirolesi del Sud che cercano, pur se distanti, di contribuire allo sviluppo sano del Meridione ed uno in particolare per la presenza anche agli amici della Lista civica per Bolzano”.

De Luca: “Molto più di un incontro formale”

Per Cateno De Luca “la presentazione a Bolzano “è stata molto più di un incontro formale. È stata l’opportunità – spiega – di affrontare temi cruciali per la Sicilia e il Meridione, tra cui il progetto del ponte sullo Stretto di Messina e la questione del gap infrastrutturale che persiste tra Nord e Sud. Un ringraziamento sentito all’avvocato Luca Crisafulli, fondatore del gruppo ‘Sudtirolesi del Sud’, che ha reso possibile questo dialogo. La nostra presenza qui e in altre città del Nord Italia è parte integrante dell’azione politica di ‘Sud chiama Nord’.

“Un ponte tra chi ha lasciato il Sud per trovare opportunità nel Settentrione e chi vuole contribuire al rilancio del Meridione anche a distanza”

È un modo per costruire un ponte tra chi ha lasciato il Meridione per trovare opportunità nel Settentrione e chi, anche a distanza, vuole contribuire al rilancio del Sud. Grazie al giornalista Carmelo Salvo, messinese trapiantato ormai a Bolzano che ha condiviso con noi questa visione. La cena a Bolzano? Una unione di sapori e amicizia – conclude De Luca – coronamento di una serata indimenticabile con la compagnia degli amici Sudtirolesi siciliani. Grazie a Luca Crisafulli, a Carmelo Salvo e Felice Espro”. Le basi per la realizzazione di un ponte che unisca le tradizioni e l’amicizia tra Nord e Sud sono state gettate. Con uno sguardo alla crescita politica del Movimento…