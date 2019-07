De Luca (M5S): "calano denunce antiracket, serve nuova spinta alle associazioni" - Tempostretto

La Commissione regionale antimafia tira le orecchie al movimento antiracket e si appella alla società civile perché denunci

La denuncia è del deputato regionale grillino Antonio De Luca, ieri a Messina insieme all’onorevole Claudio Fava e la collega di partito Roberta Schillaci, nella tappa cittadina della Commissione regionale antimafia. “Messina e la provincia confermano le loro storiche dinamiche”, spiega De Luca dopo aver ascoltato magistrati e investigatori, tirando le fila delle audizioni della mattina.

“Il dato è che c’è un buon apporto dei collaboratori di giustizia, che il fenomeno del pentitismo in crescita. Preoccupa però il dato legato alle denunce: sono calate in maniera drastica. Se i pentiti offrono tanti spunti investigativi, dalla società civile e dagli operatori economici non arriva invece la conferma della morsa della criminalità e del racket, che sappiamo invece essere sempre molto forte“, spiega De Luca.

Il deputato si rivolge direttamente al suo presidente e con lui annuncia: “Come Commissione approfondiremo questo aspetto. Appare urgente rivitalizzare il lavoro delle associazioni che operano in questo campo, e che a quanto pare hanno diminuito il loro impegno in questi ultimi tempi”.

Non è il solo impegno nell’agenda dell’organismo antimafia dell’Ars. “In questa provincia non è ancora cominciato quel processo di moralizzazione di ampi strati della società civile che si è invece realizzato in altre aree dell’Isola”, ha detto l’onorevole Roberta Schillaci, anche lei del M5S. Un processo di moralizzazione che non deve essere solo della politica ma soprattutto del ceto professionale – spiega la Schillaci, che annuncia “Promuoveremo una serie di protocolli con gli ordini professionali”