De Luca: “Previti e Musolino volevano essere candidate. Ecco perché ce l’hanno con me”

L’ex sindaco di Messina attacca le sue due ex assessore

“Pare che stia arrivando un terremoto giudiziario su Cateno”. De Luca mostra un messaggio WhatsApp del 30 giugno e dice che è stato inviato da Carlotta Previti. “Io ai miei legali ho chiesto se delle informative della polizia giudiziaria potessero circolare prima delle notifiche agli interessati. La risposta è no – dice -. I giornalisti hanno le loro fonti, ma rispondono delle stronzate che scrivono nei pezzi. Partiamo quindi dal presupposto che loro non abbiano questa informativa, visto che non è stata ancora notificata la chiusura delle indagini. Chi usa questo documento si prende le responsabilità. Io oggi non ho contezza di questa informativa. Noi siamo stati mascariati per cinque giorni con un disegno preciso che abbiamo esposto nella querela. Noi viviamo di immagine. Il mio padrone dal punto di vista politico è il popolo”.

Da qui l’attacco alla Previti. “Abbiamo già tutto e abbiamo già consegnato a chi di competenza. Paradossale? No, conosco la sua storia. Nell’aprile 2016 alle 4.45 di mattina Lombardo mi ha portato Carlotta Previti, allora disoccupata. C’era un avviso di piano d’azione locale a incarico diretto. Lo ha vinto. Perché l’ho citato? Perché è ovvio che nella vita possa succedere di tutto, ma arrivare a questa cattiveria? Non ne capisco il motivo. O meglio, lo capisco. È lo stesso motivo per cui ho rotto con Dafne Musolino. È colpa di Basile. Perché loro scalpitavano per essere nominate. Ovvio che noi non sappiamo se questo messaggio sia un caso, ma fa parte delle querele e dei soggetti che stiamo chiamando a dare spiegazioni. Mi dispiace per chi la mattina si alza per fare male. Sono poveri e infelici”.