De Luca replica a Hyerace: “Dovrebbe dirmi grazie se lavora al Comune di Messina”

Il leader di Sud chiama Nord all'attacco dopo le dichiarazioni del segretario provinciale del Pd

MESSINA – “Ma perché il segretario provinciale del Pd si agita così tanto per la mia presenza a Palazzo Zanca, finalizzata a una doverosa verifica politica sull’attuazione del programma amministrativo del sindaco Basile?”, così Cateno De Luca, rispondendo al segretario provinciale del PD.

“Hyerace mi ringrazi”

“Intanto – continua De Luca – il buon Hyerace, segretario provinciale del Partito democratico, dovrebbe dirmi grazie per aver ottenuto un posto di lavoro al Comune di Messina a seguito di una pubblica selezione avviata dal sindaco Basile, dopo che il sindaco De Luca si è rifiutato di dichiarare il dissesto finanziario — tanto invocato proprio dal Pd, nella persona della mitica Antonella Russo e del genovesiano Felice Calabrò. Quindi, se oggi anche Hyerace percepisce uno stipendio pubblico (come altri 5 mila messinesi assunti tra Comune e partecipate grazie al lavoro di De Luca – Basile di risanamento finanziario), è dovuto alla mia caparbietà di non arrendermi, come ha fatto il sindaco di Taormina, Bolognari, pur spinto e pressato dal Pd a dichiarare il dissesto finanziario”.

“Se io non avessi fatto il “Salva Messina” – aggiunge il leader di Sud chiama Nord – non avremmo potuto procedere a nuove assunzioni per almeno dieci anni, perché tale era l’arco temporale minimo, per una città metropolitana come Messina, per uscire dal dissesto finanziario (basta guardare un po’ di storia)”.

De Luca avverte: “Attenzione all’effetto rinculo”

“Aggiungo anche un altro elemento non secondario – conclude Cateno De Luca – se il segretario provinciale del Pd ha vinto un concorso pubblico al Comune di Messina, o è stato bravo — e quindi i concorsi sono stati obiettivi per tutti — oppure è stato raccomandato da Sud chiama Nord e quindi è un nostro infiltrato nel Partito democratico. Consiglio non richiesto: caro Hyerace, attenzione all’effetto rinculo, perché in politica tutto può succedere e il 2027 è alle porte. Le sirene romane fanno le serenate a Sud chiama Nord per 5/6 collegi uninominali che ballano proprio in Sicilia, quindi non esagerare nelle prese di posizione”.

