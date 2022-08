Verso le elezioni regionali. Gli 8 nomi della lista "De Luca sindaco di Sicilia" - Tempostretto

"Prepariamo un esercito di uomini e donne" - dice l'ex sindaco. Ecco chi sono

MESSINA – Cateno De Luca ha presentato i candidati della lista “De Luca sindaco di Sicilia”. Dal messinese sono in 8, compreso l’ex primo cittadino. Mentre il prossimo 16 agosto saranno presentati i nomi dei candidati di Sicilia Vera, De Luca ha parlato di quello che ha definito un “percorso di liberazione”.

Gli otto candidati

Al suo fianco il presidente di Sicilia Vera, Pippo Lombardo e poi Marco Giorgianni, Matteo Sciotto, Alessandro De Leo, Nicoletta D’Angelo, Valentina Costantino, Clara Crocè. Sono loro i candidati nella lista “De Luca sindaco di Sicilia”, insieme allo stesso leader del movimento. “I siciliani stanno avendo una scelta vera – sottolinea De Luca – e vedrete che vinceremo”.

Lombardo: “Finalmente cambierà tutto”

Ad aprire i lavori è stato Lombardo. L’ex presidente di Messina Servizi Bene Comune va subito all’attacco: “Siamo qua a presentare una squadra a differenza di tutti gli altri. La Sicilia sta diventando un piatto da portare sul nazionale per dividerselo ancora. Per la prima volta invece noi abbiamo un programma per consentire ai siciliani di decidere il loro destino. Abbiamo governato bene e lo abbiamo dimostrato. Ora mettiamo in campo non uomini e donne che vogliono solo conquistare un posto all’Ars, ma sono loro ad aver scelto noi per rappresentare il proprio territorio. Cambierà tutto, finalmente. E lo farà per il progetto parte dal territorio”.

Poi le presentazioni: Giorgianni, Sciotto e Costantino sono sindaci di Lipari, Santa Lucia del Mela e San Teodoro; gli ex consiglieri di M5s e Forza Italia De Leo e D’Angelo, fino alla sindacalista Clara Crocè.

Doppia campagna elettorale

De Luca chiude analizzando tutti gli scenari. La sua è una doppia campagna: “Noi affrontiamo una doppia campagna elettorale, De Luca sindaco di Sicilia e d’Italia. Stiamo raccogliendo le firme e vogliamo essere presenti in due terzi del nazionale. La partita delle firme si chiude il 20. Oggi abbiamo presentato quindi la prima squadra, che rappresenta il territorio, le vertenze del territorio, uomini e donne che hanno una storia, competenza e differenza nelle battaglie. Noi stiamo preparando un esercito di uomini e donne per rendere la Sicilia protagonista. Siamo i primi ad aver mostrato i programmi, presentato i candidati, scoperto le carte. Ci sono 8 seggi a Messina, noi vogliamo prenderne 5. La nostra strategia porterà a 2 seggi pieni De Luca sindaco di Sicilia, 2 seggi di cui uno pieno con Sicilia Vera e l’ultimo seggio per Orgoglio siculo con Cateno. Li conquisteremo. Ma poi c’è l’Iva, che è data dalla nostra vittoria alla presidenza della Regione”.

De Luca: “Arriveremo a trenta seggi”

“Questo è un percorso di liberazione di questa terra. Vedrete che arriveremo a 30 seggi – dichiara De Luca, sicuro – . Non c’è la maggioranza, ma chi può prenderla? Io sono abituato a lavorare senza maggioranza, lì sarà ancora più semplice arrivare ad accordi. Quindi saremo senza una maggioranza apparente”. De Luca parla di un incontro con Matteo Renzi, avuto sabato scorso: “Ho detto no, il nostro progetto non lo consegno a nessuno. La nostra posizione in Sicilia per la progettualità nazionale fa gola a tutti. Nessuno a livello nazionale ha una concentrazione in una regione che supera il 30 per cento, quindi è ovvio che mi abbiano offerto di tutto per agganciarci. E ho detto no”.