De Maria sollecita il sindaco: "Adottare subito il Piano anti barriere architettoniche" - Tempostretto

La garante per le persone con disabilità ha scritto direttamente a Federico Basile per l'adozione del Peba

MESSINA – “Bisogna adottare subito il Peba, il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche”. La garante per le persone con disabilità, la dottoressa Tiziana De Maria, ha scritto direttamente al sindaco Federico Basile per far attivare gli uffici comunali affinché si provveda a partire con l’eliminazione delle barriere, uno dei problemi più gravi che affliggono i tanti messinesi impossibilitati a muoversi lungo le vie della città perché frenati dalla città stessa.

De Maria: “Peba previsto da norma del 1987”

“Il Peba è previsto da una normativa del 1987 e a tutti i Comuni ne è imposta l’adozione – dichiara Tiziana De Maria -, ora è il momento che venga adottato in maniera urgente. Parlare di tematiche legate alla disabilità è fondamentale. Ma questo non è un concetto che esiste in sé ma esiste nel momento in cui ci sono queste barriere, fisiche o culturali che siano. Così non facciamo esprimere a ogni singola persona le proprie potenzialità”. La nomina del primo garante per le persone con disabilità è arrivata al termine dell’avventura della precedente amministrazioni e la stessa Tiziana De Maria nella nota al sindaco parla di “spirito collaborativo e proattivo” nel rapporto tra i due organi.

La “gimkana” di “Senza barriere”

Pochi giorni fa, anche Tiziana De Maria ha partecipato alla passeggiata organizzata dall’associazione “Senza Barriere”, in cui sono state evidenziate molte criticità legate proprio alle barriere architettoniche.