Maltempo in città. Annullato il capodanno a Piazza Duomo

MESSINA - "Con la presente si comunica che l'evento previsto per questa sera in Piazza Duomo è stato annullato per avverse condizioni metereologiche. Cordiali saluti e Buon 2019". E' il brevissimo comunicato dell'assessore Pippo Scattareggia per annunciare che il concerto previsto con gli "Unavantaluna" e i "Kunsertu", a partire dalle 21.30, non si svolgerà.

La città è preda di forti temporali, anche se intervallati a ore di calma, sin da stamattina.

A meno di ulteriori cambiamenti meteo, il concerto si farà domani a partire dalle 18.