Contributi non pagati dal 2013 e rottamazione, il Comune soccorre l'Atm

L’Atm chiede aiuto, il Comune tende la mano. Con una nota inviata a Palazzo Zanca lo scorso 26 settembre, l’azienda di via La Farina ha chiesto all’ente il pagamento anticipato dei corrispettivi previsti dal contratto di servizio relativi al mese di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2018. Nella lettera, l’Atm giustificava la richiesta con una motivazione ben precisa «far fronte alla rottamazione di cartelle Serit, dovute a mancati pagamenti di contributi aziendali protratti negli anni a partire dal 2013» .

L'Azienda- come viene ricordato nella nota - ha infatti aderito alla rottamazione, presentata il 15 maggio 2018 ed effettuata su un importo totale di € 24 162.561,87 , ed è chiamata ad onorare il debito secondo precise scadenze e con le seguenti rate:

30.09.2018: € 1.156.896,60

31.10.2018: € 5.120.624,07

30.11.2018: €5.120.624,72

28.02.2019: € 2.683 169,01

In assenza di risorse e al fine di «evitare un danno economico», l’Atm si è quindi rivolta al Comune chiedendo la liquidazione anticipata dei corrispettivi previsti sino a fine anno. Di fronte a tale richiesta , il dirigente alla Mobilità Mario Pizzino ha dato via libera solo al pagamento del corrispettivo di settembre, negando quella dei corrispettivi di ottobre e novembre in quanto in contrasto con le disposizioni del contratto di servizio (vigente in regime di proroga), secondo cui gli importi da liquidare ad A. T. M. a compensazione degli obblighi del servizio di Trasporto pubblico locale su gomma e ferro e delle coperture riguardanti l'ammodernamento e investimento sono corrisposti a cadenza mensile con contestuale presentazione di fattura. Pizzino si è poi fermamente opposto anche alla liquidazione dei corrispettivi del mese di Dicembre, chiarendo che, ai sensi dell'art. 21 del Contratto di servizio, la relativa liquidazione potrà essere effettuata successivamente all'accertamento dei chilometri percorsi nell'anno corrente e quindi non prima del mese di gennaio 2019.

La mancanza di liquidità per pagare i debiti con l’Erario rischiava di affossare definitivamente l’Atm e così l’amministrazione De Luca ha deciso di correre in soccorso della sua azienda speciale, approvando una delibera che accende semaforo verde alla liquidazione anticipata dei corrispettivi.

«La disponibilità delle somme richieste da A. T. M – si legge nel provvedimento approvato dall’esecutivo venerdì 2 novembre - risulta indifferibile e indispensabile alla stessa per poter procedere al pagamento della quota in scadenza della rateizzazione delle cartelle esattoriali, a pena di perdita del beneficio acquisito e delle somme già versate per la corresponsione delle quote precedenti. Pertanto, occorre procedere al pagamento anticipato delle quote relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, ancorché in deroga a quanto stabilito dagli artt. 21 e 24 del Contratto di servizio, al fine di evitare un danno certo e imminente per l'A.T.M., che è un Ente strumentale di questa Amministrazione».

Con la suddetta delibera , la giunta De Luca autorizza il Dirigente del Dipartimento "Mobilità Urbana" « a procedere in via di urgenza alla liquidazione anticipata ad A.T.M., dei corrispettivi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 21 e 24 del Contratto di servizio, per consentire alla Azienda, Ente strumentale del Comune di Messina, di provvedere al pagamento della quota in scadenza della rateizzazione delle cartelle esattoriali».

Danila La Torre