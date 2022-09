De Luca riconosce la sconfitta: "Io ho perso ma non hanno vinto i siciliani" - Tempostretto

Schifani verso la vittoria. Alle 19 comizio in diretta Facebook da Fiumedinisi del leader di "Sud chiama Nord"

“Io ho perso! Ma non credo che i siciliani abbiano vinto. Alle ore 19:00 in diretta FB da Piazza Matrice Fiumedinisi esprimerò il mio pensiero sul risultato delle elezioni regionali”. Così il candidato alla presidenza della Regione siciliana Cateno De Luca riconosce la sconfitta. Si avvicina il momento in cui sarà proclamata la vittoria di Renato Schifani per il centrodestra.

Ore 18:33: 192 sez. su 5295, fonte Regione siciliana, Schifani al 38,7%, De Luca al 29,8, Chinnici al 16,6, Di Paola al 12,08%.

Ore 18:03, nuova proiezione Opinio Rai: ci sarebbe un testa a testa in Sicilia tra le liste di Fratelli d’Italia e del Movimento 5 Stelle per le regionali in Sicilia, rispettivamente al 15,8% e al 15,4%, con Sud Chiama Nord di Cateno De Luca e al 15%.

Scrutini in corso

Ore 18:06: 158 sez. su 5295, Schifani al 36,9 contro De Luca al 30,2., 17,03 Chinnici e 13,5 Di Paola.

Ore 17.48, sulla base dello spoglio in corso, fonte la Regione siciliana, 133 sez. su 5294, il candidato della coalizione di centrodestra è al 35,8% e il leader di “Sud chiama Nord” è al 32,5 per cento. Schifani è al 37,2%, mentre Cateno De Luca al 32,7 per cento. Si tratta solo di 67 sezioni su 5294. Caterina Chinnici solo al 16,16 e Di Paola al 12,9 confermano una tendenza: la sfida è tra i due.

Ore 16.31: Corsa alla presidenza della Regione siciliana, terza proiezione Opinio-Rai: Renato Schifani quasi 20 punti percentuali sopra Cateno De Luca, il quale sostiene però di avere dati differenti dalla sua organizzazione sul territorio. Anche dalle prime sezioni scrutinate, 21 sezioni su 5293, Schifani è al 37.1 % ma De Luca al 25%, meno lontano (ma non troppo) dalle sue previsioni di un testa a testa.

In base sempre alla terza proiezione, Caterina Chinnici viene data al 17,00 e Nuccio Di Paola al 16,01, rispettivamente al 21,06 e al 14,8% in base alle 21 sezioni scrutinate.

Equilibrio tra i partiti

Ma andiamo ai partiti. In base sempre alla Opinio-Rai, Fratelli d’Italia sarebbe dato al 15,8%, il M5S al 15,4%, Sud chiama Nord al 15%, solo 12,5 % per il Partito democratico, 12,0% Forza Italia, 7,6 per cento la Lega.

AGGIORNAMENTI

