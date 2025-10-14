 Depuratore di Contesse, "i lavori sono in corso"

Redazione

martedì 14 Ottobre 2025 - 10:00

Lo dice Antonina Scaramuzzino, consigliera della II Municipalità, in risposta al collega Paolo Scivolone

“Grazie ai fondi Fsc sono stati avviati i lavori di adeguamento dell’impianto “Mili Canneto/Carmine”: il comparto “Carmine” è già completato e parzialmente attivo, così come “Zafferia” e “Mili Canneto”, che è in fase di completamento”.

Lo dice Antonina Scaramuzzino, consigliera della II Municipalità, in risposta al collega Paolo Scivolone, che ricorda gli esiti dell’incontro dello scorso 30 settembre tra la II Commissione della II Circoscrizione, il Cda di Amam e l’assessore Nino Carreri, convocato per parlare proprio di condotte fognarie e dell’impianto di sollevamento di Contesse, “chiarendo le cause dei cattivi odori che hanno creato disagi ai cittadini durante l’estate e illustrando gli interventi già effettuati e quelli in corso. C’è un percorso in atto per risolvere definitivamente il problema degli odori e dei disagi che hanno colpito la comunità”.

