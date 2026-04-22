 Depuratore Sant'Alessio, la sentenza 7 anni dopo

Depuratore Sant’Alessio, la sentenza 7 anni dopo

Alessandra Serio

Depuratore Sant’Alessio, la sentenza 7 anni dopo

mercoledì 22 Aprile 2026 - 18:00

Nel 2019 il sequestro dell'impianto per malfunzionamento. Il verdetto per sindaco e dirigente comunale

Messina – Pietra tombale sulla vicenda giudiziaria legata al presunto malfunzionamento del depuratore di Sant’Alessio, sequestrato nel 2019 dalla Capitaneria di Porto. Il Tribunale (presidente Sciglio) ha assolto l’allora sindaco Giovanni Foti, oggi vice sindaco, e il Responsabile unico del procedimento per il Comune, Gaetano Faranna, difesi dagli avvocati Pietro Fusca e Massimo Brigandì. Le accuse erano di rifiuto d’atti d’ufficio e getti pericolosi.

La sentenza sul depuratore di Sant’Alessio

L’Accusa nata dai controlli della Capitaneria quell’anno, insomma, non hanno retto al vaglio del primo grado. Anche il Pubblico ministero, alla fine del dibattimento, ha sollecitato un verdetto di non colpevolezza, alla luce delle prove portate dai legali degli imputati che scagionavano dirigente comunale e sindaco. In attesa delle motivazioni, il dispositivo sembra riconoscere che i due non ebbero alcun ruolo.

Perché sono stati scagionati sindaco e dirigente comunale

Un mese dopo i sigilli, scattati a seguito dei controlli dell’Arpa, il Tribunale del Riesame ha ordinato il dissequestro e la restituzione al custode dell’impianto. Nell’indagine era stata coinvolta anche la ditta assegnataria della manutenzione e dei lavori al depuratore con l’accusa di non averli mai eseguiti. La titolare è nel frattempo deceduta.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Dal ciclone Harry a Niscemi, quanto costa il maltempo. Ma non chiamatele emergenze
Viale San Martino, aperto un nuovo passaggio nell’isola pedonale lato monte
Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED