Depuratore di Tono, ecco i tempi per la firma del contratto

Lavori affidati ma bisognerà attendere ancora prima dell’avvio delle opere

E’ finalmente arrivata l’aggiudicazione definitiva per i lavori di realizzazione del nuovo depuratore di Tono. Riguarda la zona compresa tra Fiumara Guardia, Spartà e i villaggi collinari limitrofi.

L’intervento risponde alle direttive imposte dalle Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e rientra nelle procedure di infrazione comunitarie.

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di imprese e consorzi, di cui il capogruppo è il Consorzio Stabile Energos di Biella.

Fanno parte del raggruppamento anche la Gemis srl di Palma Campania (Napoli), in qualità di mandante, e tre imprese consorziate: Sia Acque srl di Napoli, Gruppo Euroservizi soc. coop di Milano e Consorzio Stabile Italia scarl di Santa Venerina (Catania).

I tempi per la stipula del contratto

Il Decreto di Aggiudicazione stabilisce anche i successivi passaggi per l’avvio operativo dei lavori. La stipula del contratto non potrà avvenire prima di trentadue giorni dall’invio dell’ultima comunicazione ufficiale, cioè da ieri. Poi il contratto dovrà essere stipulato entro i sessanta giorni seguenti.

Quindi, salvo un differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, il contratto dovrà essere stipulato in un giorno compreso tra il 17 gennaio 2026 e il 18 marzo 2026.