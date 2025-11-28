Depuratore di Tono, pubblicato il piano degli espropri

Ecco il piano particellare per l'immissione in possesso delle aree: il Comune di Messina avvia le notifiche finali prima della consegna del cantiere

Si avvia alle battute conclusive il lunghissimo iter pre-lavori per la realizzazione del Depuratore di Tono e dei Collettori Fognari della zona nord di Messina. Con un avviso del Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Espropriazioni, l’Amministrazione Comunale ha dato il via alla pubblicazione degli atti fondamentali per l’acquisizione delle aree necessarie.

Le notifiche per l’immissione in possesso

Il Comune, agendo su delega del commissario straordinario unico per la depurazione, ha disposto la pubblicazione all’Albo Pretorio del provvedimento numero 153 del 15 ottobre 2025, che include il piano particellare e le relative date di immissione in possesso.

L’avviso resterà in pubblicazione per dieci giorni consecutivi e ha valore di notifica per tutti i nominativi indicati nel piano particellare, cioè i proprietari interessati dalle procedure di esproprio.

I passaggi finali prima del cantiere

Questo adempimento rappresenta uno degli ultimi ostacoli amministrativi prima dell’avvio effettivo dei lavori. Una volta completate le notifiche agli interessati e valutate le eventuali osservazioni dei proprietari, l’Amministrazione comunale (in accordo con il commissario) dovrà definire e liquidare le indennità di esproprio per i terreni da acquisire.

Poi l’autorità espropriante emetterà i decreti che trasferiranno formalmente la proprietà delle aree al Comune. Soltanto dopo l’acquisizione legale e materiale dei terreni si potrà procedere alla consegna definitiva delle aree alla ditta aggiudicataria e dare il via ufficiale ai lavori di costruzione.

La gara aggiudicata

L’appalto per la costruzione del Depuratore di Tono e dei Collettori Fognari ha un valore complessivo di circa 89 milioni di euro ed è un’opera chiave per l’adeguamento della rete fognaria messinese in zona nord.

Il raggruppamento Temporaneo di Imprese che si è aggiudicato la gara è guidato dalla capogruppo Costruzioni Dema S.r.l. di Marigliano (Napoli), con la partecipazione delle aziende siciliane Alma Crm S.p.A. e Siciliana Maf S.r.l. di Catania. La supervisione contrattuale e l’alta direzione dei lavori sono affidate principalmente al commissario unico per la depurazione.

L’ELENCO DELLE 229 DITTE INTERESSATE DAGLI ESPROPRI