Derby in vista per la Top Spin Messina, Siracusa prossimo avversario

I pongisti peloritani di scena venerdì nella quinta giornata di A1 contro la neo promossa Tennistavolo Città di Siracusa

Derby siciliano all’orizzonte per la Top Spin Messina Amtivo. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà di scena domani (venerdì 6 novembre), alle ore 18, sul campo del Tennistavolo Città di Siracusa nella gara che aprirà ufficialmente la 5^ giornata di Serie A1. Appuntamento nella palestra dell’Istituto Comprensivo “Archia” di via Calatabiano, con direzione arbitrale della sfida affidata a Salvatore Palermo.

Voglia di rivalsa per i ragazzi guidati in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso che, dopo aver vinto il match inaugurale contro il Santa Tecla Nulvi nel concentramento di Milano, sono incappati in tre sconfitte consecutive di misura per 2-3, tutte con diversi rimpianti, l’ultima delle quali rimediata a Villa Dante contro Sassari nonostante la doppietta messa a segno dal croato Tomislav Pucar. Niagol Stoyanov e compagni occupano attualmente il terzo posto, a quota 6, in una classifica cortissima, segno del grande equilibrio che sta regnando in questo torneo, senza formazioni rimaste imbattute dopo quattro turni. Entra adesso nel vivo anche la corsa per assicurarsi i quattro posti utili, al termine del girone d’andata, in chiave partecipazione alla prossima Coppa Italia.

Quartuccio: “Quest’anno sarà una battaglia continua”

Il presidente Giorgio Quartuccio analizza la situazione in vista del confronto di Siracusa: “Ci attende un’altra partita difficile. Siracusa è una squadra molto forte, ma andremo lì per cercare di fare punti, sperando che questa volta possa girare meglio per noi dopo questo momento negativo, in cui le tre sconfitte di fila per 2-3 ci hanno comunque portato complessivamente tre punti. È un campionato competitivo come non lo è mai stato da quando siamo in massima serie. Ci sarà da lottare con le unghie e con i denti per cercare di raggiungere i playoff e ci auguriamo di riuscirvi, pur consapevoli che non sarà affatto semplice perché tutte le squadre sono di altissimo livello e tutti possono vincere contro tutti. Ogni gara è sul filo di lana, sarà una battaglia continua”.

L’avversario Città di Siracusa

Il TT Città di Siracusa, da matricola nella massima categoria maschile, è secondo con 8 punti, alle spalle della capolista Apuania Carrara, bottino frutto di due vittorie piene ed una per 3-2 in trasferta ai danni del Santa Tecla Nulvi nell’uscita più recente. A completare il quadro il ko interno subito con la Marcozzi. Gli aretusei hanno fin qui schierato il campione greco Panagiotis Gionis, 46 anni e sei Olimpiadi alle spalle, l’algerino Mehdi Bouloussa, l’italo-brasiliano Rafael Vinicius Turrini, l’iraniano Hodaei Seyedamirhossein e il bulgaro Petyo Krastev, potendo contare anche, nell’ambito di un organico piuttosto ampio e di qualità, sul nigeriano Quadri Aruna, sull’ungherese Nándor Ecseki e sul finlandese Benedek Márton Oláh, oltre a Benedetto Moltisanti e Nicolò Catania.

Programma e classifica serie A1

Il programma della 5^ giornata di Serie A1:

6/11 ore 18 TT Città di Siracusa-Top Spin Messina Amtivo

7/11 ore 16 Tennistavolo Sassari-TT Reggio Emilia

7/11 ore 18.45 Apuania Carrara-Santa Tecla Nulvi

11/11 ore 18 Marcozzi Cagliari-Muravera TT

Classifica: Apuania Carrara 9 punti; TT Città di Siracusa 8; Top Spin Messina Amtivo 6; Muravera TT*, Tennistavolo Sassari 5; TT Reggio Emilia*, Santa Tecla Nulvi e Marcozzi Cagliari 4. *una partita in meno