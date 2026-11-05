 Teatro Vittorio Emanuele. "La guerra è finita", l'estro di Charles Mingus

Teatro Vittorio Emanuele. “La guerra è finita”, l’estro di Charles Mingus

Redazione

Teatro Vittorio Emanuele. “La guerra è finita”, l’estro di Charles Mingus

giovedì 05 Novembre 2026 - 12:30

Appuntamento dal 6 all'8 novembre

Un contrabbasso e un sassofono, rimasti muti per anni, prendono parola per raccontare l’estro di chi gli ha dato l’anima: Charles Mingus.

In scena c’è la sua eco: la rabbia, la dolcezza e l’urgenza della sua musica. I due strumenti, accompagnati da alcuni altri suonati per davvero, intessono un racconto che oscilla tra l’intimità dell’artista statunitense e la cronaca, diventando specchio di un’epoca che sembra lontana, ma che forse ancora suona a un ritmo che conosciamo bene.

Repliche:

6 e 7 novembre | ore 21:00
8 novembre | ore 17:30

Sala Grande – Teatro Vittorio Emanuele

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