Derby Messina - Catania, il conto del giudice sportivo è salato - Tempostretto

2500€ di multa al Messina per cori insultanti, sputi dalla Curva Sud e assenza di acqua calda. Più le due squalifiche dalla panchina

MESSINA – Una vittoria indimenticabile ma anche una multa e due squalifiche non banali. Dopo l’1-0 contro il Catania era certo che l’esultanza di Emmausso, che si era sfilato la maglia, sarebbe costata il giallo e quindi l’entrata in diffida dello stesso, alla prossima ammonizione salterà un turno. Insieme a lui ammoniti anche Frisenna, Salvo, Manetta, Franco e Firenze.

Nel conto anche le espulsioni rimediate dalla panchina del Messina, dal direttore sportivo Domenico Roma e dall’operatore sanitario Carmelo Cutroneo, che sapevamo sarebbero costate qualche giornata. Il conto come detto è salato, al dottore per condotta antisportiva, lancio del pallone in campo per ritardare il gioco, due giornate di squalifica. Per il ds Roma invece, per aver tenuto condotta irriguardosa verso la quaterna arbitrale […] protestando platealmente e pronunciando frasi irrispettose ed offensive, inibizione fino al 19 dicembre 2023 e ammenda di 500€.

2500 € in totale di ammenda

Ma la parte più consistente della multa, 2000€ come già dalla trasferta di Crotone che era la più alta in stagione, arriva ai danni dei sostenitori del Messina rei di aver insultato con cori offensivi i tifosi avversari (assenti) e per avere al termine della gara, in prossimità del tunnel d’accesso agli spogliatoi, sputato verso calciatori avversari e arbitri. Nel precedente di Coppa Italia anche il Catania fu sanzionato per i cori offensivi contro i messinesi arrivati da “alcuni tifosi” dalla Curva Nord, in quel caso 1500€ l’ammenda; al “Franco Scoglio” evidentemente ha pesato “il 90% dei suoi tifosi” segnalato nel referto e in aggiunta quanto successo al termine della partita.

In ultimo, come già qualche settimana fa dopo la sconfitta interna contro il Latina, la società è stata sanzionata per non aver assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi. In quell’occasione la società aveva fatto sapere, per tutelare l’amministrazione, che bisognava attivare un determinato macchinario qualche ora prima affinché tutto funzionasse e che questo era stato fatto con colpevole ritardo. Il totale delle ammende comminate al Messina in questo avvio di stagione sale quindi a 6900€ per sanzioni ricevute in 7 delle 17 giornate fin qui disputate.

