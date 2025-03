Detenuto messinese morto a Catanzaro, in piazza per chiedere verità sul caso Ivan Lauria

Sit in davanti al Tribunale di Messina il prossimo 11 aprile, la battaglia di mamma Michela continua

Messina – Una manifestazione pacifica animerà il piazzale antistante il Tribunale di Messina, il prossimo 11 aprile dalle 9, per tenere i riflettori accesi sul caso di Ivan Lauria. Si tratta del giovane messinese morto in carcere a Catanzaro nello scorso novembre. Una morte sulla quale la madre e il suo legale nutrono molti dubbi. Mentre la Procura di Catanzaro indaga, la mamma Michela promuove il sit in per chiedere verità e giustizia sul caso di suo figlio.

Il sit in

Troppo giovane per finire in carcere, troppo ammalato per restarci, troppo solo per morire in quelle circostanze ancora poco chiare. Quello di Ivan Lauria è un caso simbolo della crisi e l’emergenza che cresce, nei carceri di tutta Italia. La mamma Michela ha lanciato un appello ai nostri microfoni in questa intervista di Alessandra Serio e Silvia De Domenico, ha ricevuto la solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed ora si prepara a scendere in piazza per continuare la sua battaglia.

Il caso Ivan Lauria

“Tutte le nostre istanze per ottenerne la scarcerazione alla luce dello stato di salute o comunque l’avvicinamento alla madre sono rimaste inascoltate”, ha spiegato l’avvocato Pietro Ruggeri. “Ora vogliamo chiarire non solo come è morto Ivan, ma perché era ancora dietro le sbarre, perché non era stato curato perché era stato trasferito a Catanzaro senza che sua madre ne sapesse nulla, perché non ha potuto parlare con la madre per settimane”.

Oltre che a Catanzaro, la famiglia di Ivan ha presentato un esposto alle procure di Palermo e Roma.

