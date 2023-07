Di nuovo puzza dal depuratore di Mili. L'Amam: "I lavori finiranno in autunno" - Tempostretto

L'allarme lanciato dai consiglieri Cantello, Restuccia e Rotondo, la risposta dell'Azienda Acque

“Da qualche giorno gli abitanti di Mili hanno segnalato la presenza di forte puzza proveniente dal depuratore”. I consiglieri comunali Mirko Cantello, Giulia Restuccia ed Emilia Rotondo si sono recati sul posto e, dopo aver avuto conferma, hanno scritto al sindaco Federico Basile e all’Amam, per chiedere di risolvere il problema, e all’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per le verifiche.

Il direttore generale dell’Amam, Pier Francesco Donato, e la presidente Loredana Bonasera ricordano che i lavori di sistemazione del depuratore di Mili sono in corso e prevedono “la manutenzione straordinaria del depuratore, compreso l’incapsulamento delle sezioni più odorigene per il successivo trattamento dell’aria con sofisticate apparecchiature per l’abbattimento degli odori; la copertura e il risanamento strutturale delle vasche”.

I lavori sono iniziati a gennaio 2021 e dovevano durare nove mesi. Sono trascorsi due anni e mezzo e ora si prevede che “saranno ultimati nell’autunno prossimo” – dicono Donato e Bonasera.

