Dichiarazione di morte presunta. Seconda pubblicazione - Tempostretto

Redazionale - Tribunale di Messina

Avviso di dichiarazione di morte presunta. Seconda pubblicazione 23 dicembre 2023.

Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 14/11/2023, notificata il 15.11.2023, emessa nell’ambito del procedimento n. 3518/2023 R.G.C.A., ha ordinato la pubblicazione, per estratto, della domanda di dichiarazione di morte presunta del sig. Tindaro Bisazza, nato in Messina il 08.02.1968, scomparso nel mese di Aprile 2013, con ultima residenza in Rometta (ME), via Roma n. 44. Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Messina entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.



Avv. Marisa Bonasera