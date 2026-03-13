Diciannove migranti iracheni e iraniani soccorsi ad Alicudi

Soccorsi e assistiti dagli abitanti dell'isola, nel pomeriggio sono stati trasferiti a Milazzo dalla Guardia Costiera e poi a Messina

MILAZZO – Si sono concluse nel giro di poche ore le operazioni di assistenza ai 19 migranti iracheni e iraniani, tutti uomini e in buone condizioni di salute, trasferiti nella mattinata odierna nel porto di Milazzo dopo essere stati avvistati nella notte sull’isola di Alicudi. I migranti erano stati notati inizialmente da alcuni pescatori dell’isola e successivamente assistiti dagli abitanti di Alicudi, che hanno prestato il primo aiuto e segnalato la presenza alle autorità. Subito dopo sono state attivate le procedure operative con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e degli enti competenti.

La Prefettura di Messina ha individuato il porto di Milazzo come punto di sbarco per il trasferimento dei 19 migranti, che sono stati trasportati via mare dall’isola di Alicudi mediante due motovedette: una della Guardia Costiera di Lipari e una della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Milazzo.

All’arrivo nel porto di Milazzo, presso il molo Marullo, era già stato predisposto un dispositivo di accoglienza coordinato, frutto della collaborazione tra le diverse istituzioni e strutture operative del territorio.

Alle attività hanno partecipato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, la Compagnia Carabinieri di Milazzo – con le proprie articolazioni presenti nelle isole Eolie – la Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Milazzo, la Guardia Costiera di Milazzo e di Lipari. Fondamentale anche il contributo dell’Asp di Messina, della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile comunale, con il supporto dell’Amministrazione comunale di Milazzo.

L’Autorità di Sistema Portuale ha inoltre garantito la piena disponibilità delle aree operative del molo Marullo, consentendo lo svolgimento ordinato e rapido delle procedure di sbarco e prima assistenza. Al termine delle operazioni di identificazione e assistenza sanitaria, i 19 migranti sono stati trasferiti a Messina per il prosieguo delle attività di competenza.