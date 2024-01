Difesa del risparmiatore, da Messina nuovi indirizzi giuridici

Due messinesi firmano una pubblicazione sui prestigiosi Quaderni Giuridici della Consob. La collaborazione con Unime

Le vicende legate alle obbligazioni bancarie subordinate relative alle quattro banche fallite del centro Italia, alle due banche popolari venete e alla crisi del Monte dei Paschi di Siena hanno dato vita a complesse vicende giudiziarie che hanno coinvolto, come parti lese, decine di migliaia di risparmiatori. Lo studio monografico sui senior non – preferred bond, appena pubblicato nei Quaderni giuridici della Consob (n. 30) offre importanti spunti, destinati anche al settore legislativo, per la “difesa” del risparmio degli italiani.

I nuovi indirizzi giuridici

Francesco Savasta

Gli autori sono l’avvocato Francesco Savasta, consigliere nell’ufficio studi giuridici della Consob e il professor Francesco Ciraolo, ordinario di diritto dell’economia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina.

Il contributo dei due messinesi si concretizza nella rivisitazione delle tecniche di collocamento e delle regole di adeguatezza al fine di evitare l’esposizione al bail in, ovvero le procedure che colpiscono le obbligazioni sottoscritte dagli investitori quando la banca è in crisi.

Unime e Consob

Francesco Ciraolo

Non è la prima volta che l’ateneo messinese lavora con la Consob. Lo scorso anno un ex docente, il professor Alberto Stagno D’alcontres aveva collaborato con gli studiosi della Consob per una pubblicazione inerente alla “tokenizzazione” delle azioni, con una prefazione. Stavolta, però il progetto lambisce più da vicino l’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto il 22 luglio 2021 dal MUR, la CONSOB e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, al quale ha aderito anche UniMe Ateneo. Accordo che prevede lo sviluppo di iniziative riguardanti l’alta formazione e la ricerca, ad ampio spettro. La presentazione dello studio è prevista nella prossima primavera e darà maggiore visibilità sul territorio al settore dell’alta finanza.