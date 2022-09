Milazzo, il centro raccolta di Masseria verso il completamento

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori presso il centro comunale di raccolta di Masseria

MILAZZO – Si prevede entro l’anno nuovo, il completamento dei lavori necessari a rendere fruibile il centro di raccolta comunale di Masseria, a Milazzo. Nei giorni scorsi un sopralluogo da parte del sindaco Pippo Midili, accompagnato dall’assessore Romagnolo e dal dirigente Marino.

A realizzare i lavori presso la struttura, dal costo di 414mila euro finanziati dalla regione Sicilia, l’impresa Saporita che si è aggiudicata la gara d’appalto. Una volta completati gli interventi, ha sottolineato l’amministrazione, il centro comunale di raccolta sarà propedeutico a perfezionare il servizio di smaltimento rifiuti e in particolare per il conferimento degli ingombranti.

«I lavori –ha spiegato Midili- proseguono nel rispetto della tempistica. Dopo la sistemazione della recinzione per evitare il ripetersi di accessi non autorizzati da parte di chi riteneva il centro una discarica in cui conferire qualsiasi cosa in dispregio di ogni regola, si è passati alla riqualificazione vera e propria con la realizzazione delle opere principali di raccordo e dell’allaccio ai sottoservizi comunali, l’adeguamento della stazione di conferimento delle varie frazioni di rifiuto, e le opere occorrenti per interfacciare le due stazioni di conferimento».

Il primo cittadino milazzese ha poi concluso spiegando che nel centro di raccolta sarà presente anche un impianto di videosorveglianza, affiancato dal sistema d’allarme.

Articoli correlati