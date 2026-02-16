Villa Mazzini ancora chiusa: interventi in corso sugli alberi caduti o a rischio schianto VIDEO

La ditta incaricata da Messina Servizi sta effettuando le indagini strumentali sull'Araucaria monumentale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ancora interventi di messa in sicurezza all’interno di ville comunali e cimiteri per gli effetti del ciclone Ulrike. All’interno della Villa Mazzini sono in corso gli interventi per la rimozione di alberi caduti nei giorni scorsi e indagini sugli alberi a rischio schianto. “La ditta incaricata da Messina Servizi sta effettuando le indagini strumentali sull’Araucaria monumentale a rischio”, spiega l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Minutoli.

Continua il monitoraggio sugli alberi a rischio

“Gli operatori di Messina Servizi, con le squadre di pronto intervento, sono al lavoro sin dalla notte del ciclone per riportare le condizioni di sicurezza all’interno delle ville e dei cimiteri”, spiega la presidente Mariagrazia Interdonato. E continua: “Oltre agli interventi urgenti stiamo monitorando gli alberi che non sono caduti ma hanno comunque subìto danni a causa delle forti raffiche di vento”.

In arrivo un nuovo ciclone. “Valuteremo la chiusura per domani”

Contemporaneamente si sta intervento all’interno del Gran Camposanto e del cimitero di Santa Margherita che ancora per la giornata di oggi rimarranno chiusi. L’assessore Minutoli spiega che si valuterà nel pomeriggio la chiusura di ville e cimiteri anche per la giornata di domani. “Attendiamo il bollettino da parte della Protezione civile regionale per emanare eventuali nuove ordinanze”, aggiunge Minutoli. E’ atteso, infatti, un nuovo ciclone in Sicilia per la giornata di martedì grasso.

Vedi qui la galleria fotografica