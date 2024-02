Differenziata, ritorno al passato: sacchi neri in via Garibaldi

Intervento di Messina Servizi, che insiste sulla necessità di differenziare in modo corretto

MESSINA – “Siamo in centro, in via Garibaldi. E, senza macchina del tempo, abbiamo fatto un salto nel passato “grazie” al cittadino che, con estrema noncuranza, ha depositato dei sacchi neri. Sacchi neri per i quali da ormai cinque anni è fatto assoluto divieto di utilizzo, insieme a un monitor che andrebbe conferito all’isola ecologica”. A scrivere su Facebook è Messina Servizi, che insiste sulla necessità di differenziare in modo corretto.

“Dopo l’applicazione del bollino da parte dei nostri operatori, abbiamo inviato la segnalazione alla polizia municipale. Il cittadino ha 24 ore di tempo per sistemare i rifiuti secondo le regole. Altrimenti la stessa polizia municipale procederà con la sanzione”, fa sapere la partecipata.

