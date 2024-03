Dimissioni bis di Croce dal Consiglio comunale

Messina. Verifiche in corso per accertare che stavolta siano valide

MESSINA – Maurizio Croce ha inviato dal suo indirizzo pec le dimissioni da consigliere comunale. “Stiamo verificando se la comunicazione è conforme al dettato normativo”, evidenzia il presidente del Consiglio, Nello Pergolizzi. Con la segretaria generale del Comune di Messina, Rossana Carrubba, verificherà nelle prossime ore se le dimissioni questa volta sono valide.

Ieri il Consiglio ha preso atto della sospensione disposta dalla prefetta in seguito all’arresto. Nel frattempo, le dimissioni non risultavano valide perché provenienti da una pec del legale. E non dalla sua. Probabile ora che Croce si sia fatto autorizzare dal giudice a inviare lui stesso le dimissioni.

In qualità di commissario dell’ufficio contro il dissesto idrogeologico, l’ex candidato sindaco del centrodestra è stato arrestato per una serie di fatti corruttivi nell’ambito dei lavori di riqualificazione ambientale del torrente Bisconte. E si trova ai domiciliari.

