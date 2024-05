“Dimissioni d’amore” a Taormina, l’assessore Lo Monaco lascia: “Ma ho la fiducia del sindaco”

L'assessore con deleghe pesanti come Urbanistica e Lavori pubblici si "sacrifica" per il progetto deluchiano in vista delle Europee

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – Il movimento politico “Sud Chiama Nord” vive un momento di fibrillazione a Taormina, dove l’eco delle parole di Cateno De Luca ha raggiunto uno dei componenti della squadra di governo. L’assessore Antonio Lo Monaco, con deleghe importanti quali Urbanistica e Lavori pubblici, ha deciso di consegnare le dimissioni al sindaco. La motivazione? L’appello di De Luca a tutti gli amministratori affinché presentino le dimissioni in bianco per consentire una verifica all’interno delle compagini politico-amministrative. Lo Monaco, che ha condiviso il pensiero del sindaco, ha spiegato: “Ho accettato l’appello e ho presentato le dimissioni come atto d’amore. Cateno De Luca conosce molto bene la situazione, io mi sacrifico per lui e lui lo fa per me”.

Giunta sotto esame

Nonostante la decisione, l’assessore conferma la fiducia del sindaco nei suoi confronti. L’8 giugno, la giunta taorminese esporrà in Consiglio comunale l’operato del primo anno di mandato. La relazione annuale del sindaco sarà accompagnata da quella degli assessori. De Luca, noto per i suoi tagliandi nelle amministrazioni, ha lanciato un messaggio chiaro: “Tutti dovranno sporcarsi le mani. In provincia voglio 90.000 voti.” Il sindaco sottolinea che essere sindaci, assessori o componenti delle partecipate non li trasforma in tecnici, ma richiede impegno politico e consenso.

Il Messaggio di De Luca

Il progetto deluchiano a Taormina, incarnato da Lo Monaco e altri, si basa sulla fiducia e sul consenso. “Nel Palazzo non si entra per grazia ricevuta,” afferma De Luca, “e chi amministra deve garantirlo. La campagna elettorale non posso farla sempre io”.