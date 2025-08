Dimissioni Occhiuto. Le reazioni, da Giannetta a Falcomatà

Numerose sono state le reazioni scatenate dall’annuncio a sorpresa di Roberto Occhiuto circa le sue dimissioni

REGGIO CALABRIA – “Saremo tutti quanti insieme, perché ci saranno gli Stati generali del sud come partito di Forza Italia con tutti i ministri, i parlamentari reputati e avremo la possibilità anche di discutere di questo. In ogni caso saremo con Occhiuto fino alla fine“. E’ la reazione del consigliere regionale di Forza Italia, alle dimissioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Pd Calabria: “Un poltronista che ha agito soltanto per il proprio tornaconto”

“Si conferma un poltronista”. È diretto il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, nel commentare, in una nota, le dimissioni a sorpresa di Roberto Occhiuto dalla presidenza della Regione Calabria. “Si tratta di un’azione legata – spiegano i dem calabresi – a tattiche interne alla propria maggioranza, che da tempo ha preso le distanze da lui, come fin troppo evidente. Ha dato un messaggio subliminale rivolto ai suoi e forse ha voluto nascondere i riflessi delle sue vicende giudiziarie. In sostanza, ha compiuto un blitz usando le istituzioni per il proprio tornaconto politico e senza il minimo scrupolo, anche perché tra un anno non l’avrebbero ricandidato e gli avrebbero dato il benservito. È chiaro che stava rimuginando e poi ha calcolato tutto: forme, modi e tempi”.

“La Calabria – continua la nota del Pd – merita un futuro migliore e non deve essere piegata dall’opportunismo di un politico che ha fallito nella sanità e nell’intera gestione regionale, che ha mescolato pubblico e privato e offerto il peggiore esempio di autoritarismo, fame di potere e ambiguità amministrativa, arrivando perfino a sostenere, senza fare nomi, che in Regione c’è chi non firma, che sa di accusa contro la Procura”. “Adesso bisogna schierarsi senza paura per sconfiggere, tutti uniti, un modello di governo segnato dall’arroganza, dall’arrivismo e dall’autoreferenzialità. Per restituire ai cittadini – concludono i dem calabresi – diritti, dignità e speranza”.

Falcomatà: “dimissioni Occhiuto? Se vere, le risposte ai calabresi non arriveranno mai”

«Le dimissioni di Occhiuto? non ne conosco le motivazioni e non so perché avvenga oggi. Noi veniamo da un consiglio comunale nel quale alla Regione Calabria e al governo nazionale abbiamo posto dei quesiti che ancora oggi non trovano risposta se non nelle blande prese di posizione da parte di chi la Regione e la rappresenta all’interno delle istituzioni. Vorremmo capire qual è la posizione del governo regionale e nazionale sul taglio di 11 miliardi di euro sul PNRR per l’alta per l’alta velocità, vorremmo capire come rispondere a quelle file chilometriche e non di fronte ai musei che sono merito del direttore Sudano.

Vorremmo capire qual è la situazione del pagamento dei medici urbani. Rispetto a questo sinceramente aspettiamo risposte ma se la notizia è confermata, direi che queste risposte non arriveranno. Una nuova campagna elettorale? Usare questi strumenti per fare campagna elettorale sarebbe ancora peggio quindi mi auguro che non sia questo il motivo e che al netto delle decisioni dei vertici della Regione Calabria, queste domande trovino risposta adeguata perché lo chiedono i cittadini» .