Amam, il presidente Puccio: Bene Cipollini, ma rescinderà per motivi personali

Al Direttore di Tempostretto



Quale Presidente AMAM SpA, ed in merito all’articolo apparso in data odierna relativo al contratto da Direttore dell’Arch. Cipollini presso AMAM SpA, mi preme rappresentarle quanto di seguito esposto.



Nell’ambito del processo di riorganizzazione aziendale e gestionale di AMAM SpA posta come obiettivo fondamentale dell’Amministrazione De Luca all’atto di nomina del nuovo CDA, il sottoscritto ha immediatamente avviato un confronto con il direttore Cipollini al fine di verificare le eventuali incompatibilità sostanziali per l’espletamento della relativa funzione dirigenziale anche, e soprattutto, alla luce dell’accelerazione sull’azione amministrativa che si vuole portare a termine nel brevissimo periodo.



Cipollini, di contro, ha immediatamente rappresentato agli organi gestionali di AMAM SpA le forti criticità dell’azienda (dai fabbisogni di personale in quantità e adeguatamente qualificato, alla risoluzione dei debiti e crediti, a un nuovo sistema informativo fino agli investimenti nel breve-medio termine da programmare con adeguate risorse e tempi) e finora mai sostanzialmente risolte.



Senza voler entrare in merito alle scelte delle precedenti gestioni si è immediatamente rappresentato come tale azione presumesse la presenza costante e continua del Direttore di AMAM al fine di garantirne lo sviluppo del percorso di rinnovamento gestionale che è alla base della politica di rinnovamento dell’amministrazione De Luca.



Il Direttore Cipollini, quindi, già ad agosto aveva manifestato le difficoltà che nel breve periodo non gli avrebbero consentito la costante presenza giornaliera per motivi strettamente personali e, di comune accordo si è deciso, nel breve periodo, di procedere alla rescissione contrattuale anticipata garantendo, al contempo, l’espletamento delle mansioni dirigenziali sino all’individuazione del nuovo organo aziendale.



Quanto sopra era dovuto al fine di manifestare al Direttore Cipollini la personale stima nel lavoro svolto sino alla data odierna ringraziandolo dell’estrema immediata chiarezza nei rapporti tra organo attuativo e gestionale di AMAM SpA.



Il Presidente del CDA

Salvo Puccio