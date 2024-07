Direzione regionale del Pd, in agenda analisi del voto e situazione politica

Giovedì a Palermo

PALERMO – Si terrà domani, giovedì 4 luglio, a partire dalle 16, nella sede regionale del Partito democratico in via Bentivegna a Palermo, la direzione regionale del Pd Sicilia. La riunione è stata convocata dal presidente Antonio Ferrante. L’organismo direttivo regionale è chiamato a fare il punto sulla situazione politica in Sicilia ed esaminare i risultati delle ultime consultazioni elettorali, ovvero le elezioni Europee e le amministrative. Uno dei momenti clou della riunione sarà la relazione del segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che farà il suo intervento di fronte ai membri della Direzione.