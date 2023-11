Diritto alla partecipazione. Più Europa ogni domenica a piazza Cairoli - Tempostretto

Il partito fa un appello per il diritto alla partecipazione

“Lo Statuto comunale prevede diversi strumenti di partecipazione popolare come le petizioni, le proposte e i referendum. Ne detta i principi ma rimanda ai Regolamenti comunali la loro attuazione. Di questi Regolamenti non esiste neppure una bozza”.

Così dice il Gruppo +Europa Messina, che ha avviato una raccolta firme per “informare i cittadini, sensibilizzare l’opinione pubblica e generare interesse a chi, come i nostri consiglieri comunali, non ne sta mostrando alcuno”.

Questa domenica e anche le prossime, dalle 10 alle 13, appuntamento a piazza Cairoli (via dogali lato monte) “per raccogliere le adesioni per il diritto alla partecipazione dei messinesi”.