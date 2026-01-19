 Akademia Messina, l'ungherese Greta Kiss rinforza l'attacco peloritano

Simone Milioti

lunedì 19 Gennaio 2026 - 16:23

Schiacciatrice classe 1998, un rinforzo di esperienza internazionale per la pool promozione del Gruppo Formula 3 Messina

MESSINA – I vertici societari del Gruppo Formula 3 Messina comunicano di aver formalizzato l’ingaggio della schiacciatrice ungherese Gréta Kiss, classe 1998, 182 cm, nell’ottica di rinforzare il roster in vista della seconda fase stagionale, proseguendo il percorso di programmazione mirata e consapevole del progetto sportivo.

La società fa sapere: “L’ingaggio di Greta Kiss ci consentirà di alzare la qualità della rosa a disposizione del nostro tecnico, in modo da poter affrontare al massimo delle nostre possibilità la prossima sfida di Pool Promozione. Al tempo stesso, essendoci garantiti anticipatamente la partecipazione alla prossima A2, possiamo adesso  pianificare con serenità le prime e le future mosse da compiere. L’arrivo di Gréta Kiss rientra in una strategia chiara di consolidamento e crescita del progetto tecnico”. 

Il curriculum della Kiss e le sue prime parole

Proveniente dal Vasas Obuda, club militante nel massimo campionato ungherese, Gréta Kiss, posto 4 di comprovata esperienza internazionale, nel corso della propria carriera ha militato in diversi campionati europei, maturando un percorso significativo tra i passi compiuti nel proprio paese, Germania e Francia, oltre ad aver vestito la maglia della nazionale ungherese nelle competizioni ufficiali.

Eletta miglior schiacciatrice della Extraliga femminile ungherese nella stagione 2021-22, e migliore ricevitrice delle fasi di qualificazione delle Nazionali ai prossimi campionati Europei, Kiss è un’atleta completa, dotata di grande equilibrio tra fase offensiva e ricezione, qualità che la rendono un profilo ideale per rinforzare il reparto di attaccanti laterali del roster messinese.

Queste le prime dichiarazioni di Greta Kiss dopo la firma del contratto: “Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno. Sono super felice di aver avuto la possibilità di trasferirmi a Messina e affrontare nuove sfide. Sono stata in Sicilia in più occasioni e ogni volta ho lasciato lì un pezzo del mio cuore. Ho 27 anni, sono un attaccante laterale e vengo dal Vasas Obuda di Budapest. Negli ultimi anni ho giocato nel campionato francese e tedesco e anche nella nazionale ungherese. Sono motivatissima nell’entrare a far parte del club e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere grandi risultati insieme. Non vedo l’ora di incontrare tutti”.

Coach Freschi: “Caratteristiche interessanti”

Nei prossimi giorni la giocatrice inizierà il percorso di integrazione con il gruppo squadra sotto la guida dello staff tecnico. Soddisfatto l’head coach, Matteo Freschi: “Greta è un’atleta che ho sempre seguito e penso che abbia caratteristiche interessanti per il nostro sistema di gioco. Avrà il tempo di ambientarsi e crescere all’interno del gruppo”.

