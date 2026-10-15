 Disabilità e contrasto alle discriminazioni: torna l'Inclusivity Village

Disabilità e contrasto alle discriminazioni: torna l’Inclusivity Village

Giuseppe Fontana

Disabilità e contrasto alle discriminazioni: torna l’Inclusivity Village

giovedì 15 Ottobre 2026 - 13:10

Sarà la quarta edizione dell'evento voluto dall'assessorato comunale alle Pari opportunità di Liana Cannata. Si terrà il 22 ottobre

MESSINA – Torna per la quarta edizione l’Inclusivity Village, il villaggio che punta a coinvolgere le realtà che ogni giorno si impegnano nella lotta alle discriminazioni e nel rendere Messina una città inclusiva per tutti. L’evento ideato dall’assessorato alle Pari opportunità di Liana Cannata si terrà il prossimo 22 ottobre a Villa Dante. Il programma non è stato ancora “spoilerato”, in vista della presentazione ufficiale del prossimo 19 ottobre. Ma nella settima commissione consiliare, su invito della presidente Antonella Feminò, l’assessora ha invitato tutti a partecipare, consiglieri compresi.

Cannata ha spiegato che il village è alla quarta edizione di un evento nato “per sensibilizzare la popolazione e raccontare quanto è stato fatto e quanto bisogna fare sul tema dell’inclusività. Vogliamo raccontare le realtà che nel pratico si occupano del tema. Ma quest’anno la prima novità è nella denominazione, perché l’Inclusivity Village sarà il Festival delle pari opportunità dello Stretto. Si terrà il 22 ottobre prossimo e anche questa commissione avrà il suo spazio alle 17.30. Ci saranno le scuole la mattina e vogliamo parlare a tanti ragazzi. Lunedì 19 presenteremo il programma ufficiale in conferenza stampa”.

I temi sono la parità di genere, l’inclusione delle persone con disabilità, il contrasto a ogni forma di discriminazione. L’assessora ha spiegato che ci saranno anche arte e fumetto come forma di racconto per favorire l’inclusione. Cannata ha aggiunto: “Vogliamo raccontare quanto dobbiamo fare tutti insieme. Non vuole essere un evento spot. Puntiamo a rendere Messina sempre più a misura di persona”.

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